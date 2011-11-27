زنگ احیای امر به معروف و نهی از منکر در قم نواخته شد

به گزارش خبرنگار مهر، زنگ احیای امر به معروف و نهی از منکر قبل از ظهر یک‌شنبه به صورت نمادین در دبیرستان دخترانه نجمه قم نواخته شد.



معاون پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرورش ناحیه دو قم در این مراسم اظهار داشت: کاملترین مصداق امر به معروف و نهی از منکر در ماه محرم به وقوع پیوسته است و جریان حادثه کربلا و حرکت امام حسین(ع) در مقابل منکری چون یزید بود و به همین مناسبت این هفته به نام امر به معروف و نهی از منکر نامگذاری شد.



دو فرضیه امر به معروف و نهی از منکر کم توجهی شده است



حجت الاسلام آیت زرینی ابراز داشت: با توجه به توصیه‌های مقام معظم رهبری در خصوص احیای امر به معروف و نهی از منکر و بحث تذکر لسانی در جامعه، آموزش و پرورش در این زمینه قدم هایی را برداشته است و امروز نیز به صورت نمادین زنگ امر به معروف و نهی از منکر در یکی از مدارس استان زده شد.



وی گفت: برنامه‌هایی نیز در ایام ماه محرم و دیگر ماه‌های سال در خصوص احیای این دو فرضیه آغاز شده است و مبلغانی نیز در این زمینه به مدارس اعزام شده‌اند تا در زمینه امر به معروف و نهی از منکر در مدارس فرهنگ سازی صورت گیرد.



معاون پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرورش ناحیه دو قم افزود: آنچه که مد نظر است تذکر لسانی و ایجاد جسارت در دانش آموزان است تا بتوانند تذکر لسانی دهند.



حجت الاسلام زرینی ادامه داد: ستاد امر به معروف و نهی از منکر نیز در تمام مدارس استان تشکیل شده است و همچنین در سال جاری یکی از کمیته های شورای دانش آموزی کمیته امر به معروف و نهی از منکر است.



گفتنی است در این مراسم پور یزدان‌پرست نماینده اداره کل آموزش و پرورش در شورای امر به معروف و نهی از منکر و همچنین معاون پرورشی و تربیت بدنی اداره کل آموزش و پرورش استان نیز حضور داشتند.

