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۶ آذر ۱۳۹۰، ۱۴:۵۶

تیم فوتسال بانوان شهرستان مهر قهرمان لیگ دسته اول فارس شد

تیم فوتسال بانوان شهرستان مهر قهرمان لیگ دسته اول فارس شد

شیراز - خبرگزاری مهر: تیم فوتسال بانوان هیئت فوتبال شهرستان مهر قهرمان مسابقات لیگ دسته اول فارس شد و به مسابقات لیگ برتر استان در اردیبهشت91 صعود کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتسال بانوان شهرستان مهرکه مدت زیادی نیست کار خود را آغاز کرده، در حالی توانست به مقام قهرمانی لیگ دسته اول استان فارس صعود کند که مجبور بود با تجربه کم در مقابل تیمهایی باسابقه و تجربه طولانی به رقابت بپردازد.

تیم فوتسال بانوان هیئت فوتبال شهرستان مهر با 46 گل زده عنوان بهترین خط حمله و با هفت گل خورده عنوان بهترین خط دفاع را به خود اختصاص داد.

همچنین غزال محمدی با 17 گل زده به عنوان خانمِ گل، محبوبه عبداللهی به عنوان بهترین بازیکن و سکینه عباسی به عنوان بهترین مربی این دوره رقابت ها انتخاب شدند.

میزبانی این دوره رقابتها را شهرستان ارسنجان عهده دار بود. 

کد مطلب 1470827

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