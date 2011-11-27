میانگین سن اعتیاد در ایران 29 سال است

دکتر حمید صرامی با اشاره به نقش اقدامات پیشگیرانه در کاهش اعتیاد، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در اوایل انقلاب مبارزه با مواد مخدر در جامعه ایرانی، به صورت مبارزه فیزیکی و سخت افزاری بود و به مقوله پیشگیری توجه کافی نمی شد.

مدیرکل پیشگیری و امور فرهنگی ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور تاکید کرد: بر اساس سند پیشگیری اولیه اعتیاد، باید تا پایان سال 94 بیش از 40 درصد از جمعیت جامعه ایران، تحت پوشش برنامه های پیشگیری قرار بگیرند و این برنامه کانون خانواده، محیط های آموزشی، محله ها و محیط های کار را مدنظر دارد.

صرامی افزود: نوع مواد مخدر در جهان تغییر الگو داده است که این تغییر الگو معلول تبلیغات دروغین و کاذب برای مواد مخدر صنعتی و جدید است و این تغییر الگو بیشتر جوانان را مورد هدف قرار داده است.

وی گفت: شدت اعتیاد در ایران افزایش داشته است اما اعلام آمار اعتیاد در جامعه ما نیازمند انجام تحقیقات تخصصی و علمی است.

مدیرکل پیشگیری و امور فرهنگی ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور تصریح کرد: بر اساس تحقیقات انجام شده، اعتیاد در بین متاهلین و افراد شاغل بیشتر از سایر قشرها دیده می شود.

صرامی افزود: سه عامل عدم رضایت عاطفی، عدم رضایت جنسی و عدم رضایت اقتصادی باعث گرایش بیشتر متاهلین به اعتیاد شده است.

وی با اشاره به ابراز نگرانی مردم از افزایش مواد مخدر و روانگردان ها، گفت: دستگاههای فرهنگی و رسانه ها باید بیش از پیش در این حوزه آگاه سازی و فرهنگ سازی داشته باشند.

مدیرکل پیشگیری و امور فرهنگی ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور افزود: متاسفانه به دلیل اطلاعات ناکافی در زمینه اعتیاد و نشانه های آن، بیش از 55 درصد والدین پس از 5 سال از اعتیاد فرزند خود آگاه می شوند.

وی به علت این ناآگاهی خانواده از اعتیاد فرزندان خود اشاره کرد و گفت: ارتباط کمرنگ والدین با فرزندان، عدم آشنایی با مواد مخدر از سوی والدین و از هم گسیختگی خانواده از علل اعتیاد پنهان در بین فرزندان برخی خانواده هاست.

مدیرکل پیشگیری و امور فرهنگی ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور تاکید کرد: بر اساس تحقیقات سال 86 می توان گفت که بیش از 2/3 درصد افراد زیر 20 سال گرایش و کشش به مواد مخدر را در خود نشان می دهند، ولی این نشان دهنده سن اعتیاد در ایران نیست.

صرامی در پایان افزود: در حال حاضر میانگین سن اعتیاد در کشور در حدود 29 سال است و می توان گفت که 93 درصد معتادان مرد و 7 درصد باقیمانده را زنان تشکیل می دهند.