درخواست مدودف برای مجازات عاملان سرگردانی کاوشگر روسها

به گزارش خبرگزاری مهر، مدودف این درخواست را در پی چندین پرتاب و ماموریت ناموفق فضایی که طی ماه های اخیر توسط آژانس فضایی روسیه انجام گرفته مطرح کرده است.

در اوایل ماه نوامبر کاوشگری که با هدف نمونه برداری از قمر فوبوس مریخ طراحی و ساخته شده بود پس از پرتاب دچار نقص فنی شده و در مدار زمین سرگردان شد و به این شکل اولین ماموریت بین سیاره ای روسیه را ناکام باقی گذاشت.

نقص فنی این کاوشگر کمتر از سه ماه پس از سقوط محموله ای رخ داد که حامل سوخت و غذا به سوی ایستگاه فضایی بین المللی بود اما اندکی پس از پرتاب در اتمسفر زمین سوخته و نابود شد.

مدودف در سخنان تلویزیونی خود اظهار داشت: شکستهای اخیر ضربه ای بزرگ به نیروی رقابتی ما است. این به آن معنی نیست که رویدادی مهلک رخ داده است، بلکه به آن معنی است که باید بازبینی و تجسسی دقیق انجام گرفته و مقصران این شکستها به شدت مجازات شوند.

مدودف ادامه داد: منظور من این نیست که به سبک استالین آنها را تیرباران کنیم، اما باید برای آنها خسارتهای مالی در نظر گرفت و حتی اگر اشتباه کاملا واضح و آشکار باشد باید مجازاتهای انضباطی و جزایی برای آنها در نظر گرفت.

بر اساس گزارش رویترز، مدودف به تازگی اظهاراتی مشابه برای تنبیه شدید عاملان اشتباهات را پس از وقوع فجایعی که در پی بی توجهی، فساد و مشکلات موجود در زیرساختارهای فرسوده روسیه به وجود می آیند، مشابه غرق شدن قایقی در ماه جولای که منجر به مرگ 122 نفر شد، بیان داشته است.