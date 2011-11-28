دادشکر دراین باره به خبرنگار مهر گفت: قصد دارم نمایش"افسانه‌های لقمان" را اواخر دی‌ماه در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در پارک لاله روی صحنه ببرم. این نمایش نوشته داوود کیانیان است و در حال حاضر مراحل ساخت عروسک را سپری می‌کند.

وی ادامه داد: این نمایش اثری زنده - عروسکی است که سید مجتبی معاف و سعید ابک بازیگران آن هستند. در این کار از شیوه‌های مختلف نمایش عروسکی مثل نخی، سایه، دستکشی و... استفاده می‌شود. استخوان‌بندی" افسانه‌های لقمان" براساس تئاتر آموزشی برشت نوشته شده اما شیوه اجرا عروسکی است.

وی افزود: داستان این نمایش زندگی لقمان و پسرش را در یک دکان خیاطی روایت می‌کند. راهنمایی‌هایی که لقمان به پسرش می‌کند در قالب نمایش بازی می‌شود. ابتدای هر صحنه ایده‌ای مطرح و در پایان از ایده نمایش داده شده نتیجه‌گیری می‌شود. در پایان نمایش نیز مانیفستی از نتیجه گیری‌های به دست آمده به تماشاگران ارائه می‌شود.

دادشکر خاطرنشان کرد: مخاطب این نمایش گروه سنی نوجوانان هستند اما کودکان نیز می‌توانند به تماشای آن بنشینند. فرناز بهزادی طراحی و ساخت عروسک، تینا دادشکر طراحی صحنه، مجتبی معاف دستیار کارگردان و غزاله مرادیان دستیار دوم کارگردان و مدیر صحنه را بر عهده داشتند.