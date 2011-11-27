ساماندهی 2 هزار و 500 پلیس یار محرم در قم

سرهنگ محمد رضا میرحیدری در گفتگو با خبرنگار مهر، با تسلیت فرا رسیدن ایام سوگواری امام حسین(ع) به برنامههای نیروی انتظامی استان قم در راستای برقراری نظم و امنیت هیئتهای عزاداری اشاره کرد و افزود: فرماندهی انتظامی استان قم با همکاری شورای هیئات مذهبی و سازمان تبلیغات اسلامی موضوع نظم بخشی و ایجاد امنیت هیئتهای مذهبی را همانند سالهای گذشته دنبال می کند.
وی به ساماندهی رابطین امنیتی در هیئتهای مذهبی اشاره کرد و افزود: در هر هیئت یکی رابط امنیتی مشخص شده که این رابطین با پلیس پیشگیری ارتباط مستقیم دارند و در این مزینه آموزش های لازم را فرا گرفتند.
جانشین فرماندهی انتظامی قم همچنین به سازماندهی 2 هزار و 500 نفر پلیس یار محرم اشاره کرد و افزود: این تعداد نسبت به سالهای گذشته افزایش چشمگیری داشته است.
سرهنگ میرحیدری اظهار داشت: برنامه حرکت هیئتهای مذهبی در روزهای تاسوعا و عاشورا با پلیس پیشگیری هماهنگ شده و آن دسته از هیئتهایی که تا کنون برنامه عزاداری خود را به این معاونت ارائه نکردند باید برنامه هیئت خود را در این دو روز به صورت مکتوب به پلیس پیشگیری اعلام کنند.
اعمال محدودیتهای ترافیکی از روز هفتم محرم
وی با بیان اینکه محدودیتهای ترافیکی از روز هفتم محرم اعمال خواهد شد افزود: هیئتهای مذهبی در روزهای تاسوعا و عاشورا از دو مسیر به حرم مطهر حضرت معصومه(س) مشرف میشوند.
جانشین فرماندهی انتظامی قم گفت: یکدسته از هیئتهای مذهبی با ورود به خیابان چهارمردان و بعد از طی خیابان ارم و میدان آستانه از درب اتابکی به حرم مطهر حضرت معصومه(س) وارد میشوند.
سرهنگ میرحیدری ادامه داد: برخی دیگر از هیئتها نیز مسیر میدان مطهری، چهار راه بازار و سه راه بازار را طی خواهند کرد و بعد از ورود به میدان آستانه از درب شماره یک وارد حرم مطهر خواهند شد.
