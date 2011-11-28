اصلاح باغات آذربایجان شرقی موجب افزایش 50 درصدی محصولات می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سعداله اسکندری درنشست مشترک کمیته فنی مدیریت باغبانی استان با مدیران شرکت زیست فن آوری ایتاصدرا که به منظور تولید نهال سالم و دارای استاندارد برگزار شده بود با بیان اینکه برای صادرات محصولات باغی نیاز به تولید محصول یکنواخت است گفت: یکی از راههای مهم تحقق این هدف استفاده فناوری کشت بافت و تولید نهال عاری از عوامل بیماری زا و یکنواخت می باشد.

وی با بیان اینکه چهارو نیم درصد از کل سطح زیر کشت باغات کشور به آذربایجان شرقی تعلق دارد تصریح کرد: این استان بالغ بر شش درصد محصولات باغی کشور را تامین می کند و با بیش از30 نوع سردرختی و کسب رتبه اول تا پنجم در تولید 19 نوع محصولات باغی کشور، عنوان قطب باغبانی کشور را به خود اختصاص داده است.

اسکندری با بیان این نکته که هم اکنون بیش از 20 نهالستان مجاز در سطح آذربایجان شرقی در حال فعالیت هستند، اظهار داشت: سالانه بیش از یک میلیون اصله نهال شناسه دار از این نهالستانها حاصل می شود.

وی با بیان اینکه تولید نهال عاری از بیماری و اصیل شناسه دار همواره یکی از دغدغه های اصلی ما به حساب می آمد، اظهار داشت: خوشبختانه با همکاری شرکت ایتالیایی در تولید نهالهای موصوف موفقیت بیشتری حاصل خواهد شد و درصدد هستیم با عقد تفاهمنامه و استفاده از تجربیات و دانش محققان ایتالیایی، بتوانیم در تولید پایه ها و ارقام جدید شاهد تحول بزرگی در عرصه باغبانی در آذربایجان شرقی باشیم.

مدیر باغبانی جهاد کشاورزی با بیان اینکه استان از توانمندی های طبیعی، اقلیمی و نیروی انسانی خوبی برخوردار است و نقش اساسی در تولید، اشتغال و امنیت غذایی کشور دارد افزود: این استان از جمله استان های بزرگ کشور است درصد قابل توجهی از محصولات زراعی و باغی کشور را تولید می کند و در عمده محصولات تولیدی اعم از زراعی و باغی رتبه های اول تا پنجم کشور را به خود اختصاص داده است.

وی همچنین با اشاره به اینکه آذربایجان شرقی دارای باغات وسیعی با ارقام سردسیری، معتدله و گرمسیری می باشد که عمده این باغات نیازمند احیاء و نوسازی است ادامه داد: با انجام این پروژه علاوه بر تولید نهال سالم، گواهی شده و استاندارد، مورد نیاز برای استان و کل کشور به کشورهای منطقه نیز صادارت خواهیم داشت.

اسکندری با اشاره به منسوخ شدن شیوه‌های سنتی احداث باغ با استفاده از پایه‌های بذری و اهمیت یافتن پایه‌های همگن و سالم در احداث باغات و تولید درختان یکنواخت با میوه‌های یکدست گفت: قسمت اعظم غیر یکنواختی و واکنش به عوامل محیطی تحت تاثیر پایه های بذری می باشد.

وی با اشاره به نیازمندی‌های متفاوت بخش باغبانی استان و ضرورت استفاده از روش‌های نوین برای رفع آنها، از افزایش عملکرد و ایجاد ارقام مقاوم به تنش‌های محیطی به عنوان ضروریات این حوزه یاد کرد و ادامه داد: با توجه به نبود پایه مقاوم و کلونال برای ارقام ‌اصلاح شده به عنوان مشکل اصلی در درختان میوه هسته‌دار، ایجاد ارقام مقاوم به تنش‌های محیطی می‌تواند اهمیت به سزایی برای رفع این مشکل داشته و با استفاده از نتایج کشت ارقام فوق در چند سال آینده می توان، همگام با معرفی ارقام جدید درختان میوه هسته‌دار، پایه‌های جدید و سازگار با شرایط منطقه به کشاورزان ارایه داد.

شرکت ایتا صدرا از نتایج پژوهشهای تخصصی پروفسور باتیستینی از معروف ترین محققان ازدیاد نبات دنیا که طرف قرارداد آن شرکت می باشد استفاده می کند و پروتکل های مربوط به ازدیاد بیش از پنجاه گونه باغی از طریق کشت بافت به این شرکت واگذار شده که در نوع خود سرمایه گذاری قابل توجهی می باشد و انتظار می رود باغداران و صاحبان نهالستانها از این پتانسیل استفاد ه لازم را ببرند.