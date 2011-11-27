گروه پیشگامان حامی اصلی تیم ملی فوتسال ایران در برابر کرواسی است

به گزارش خبرگزاری مهر، سید امیر حسین حاتمی نسب اظهار داشت: این گروه تعاونی که بزرگترین گروه تعاونی فناوری اطلاعات کشور در حال فعالیت است از تیم ملی در این دیدار حمایت می کند.

وی افزود: با توجه به حساسیت و اهمیت برگزاری این دیدار در استان یزد، گروه پیشگامان تصمیم گرفت به عنوان حامی اصلی تیم ملی کشورمان ایفای نقش کند.

حاتمی نسب در عین حال ابراز امیدواری کرد: با توجه به برگزاری دو دیدار این تیم ها در یزد این مسابقات با استقبال خوب مردم ورزش دوست استان مواجه شود.

فرماندار یزد نیز در این زمینه اعلام کرد: میزبانی مسابقه میان تیم های ملی فوتسال ایران و کرواسی باید به نحو شایسته در یزد برگزار شود.

عزیزالله سیفی در جلسه هماهنگی و برنامه ریزی این رویداد مهم ورزشی در یزد افزود: همه ادارات و نهادهای مرتبط باید همکاری لازم را با هیات فوتبال داشته باشند.

وی اضافه کرد: میزبانی شایسته این مسابقه می تواند نشان دهنده توانایی و ظرفیت خوب استان یزد در میزبانی مسابقات آینده باشد.

سیفی با یادآوری برگزاری مسابقه تیم های ملی فوتسال ایران و بلژیک در سال گذشته در یزد افزود: بدون شک میزبانی شایسته گذشته استان در آن مسابقه، عاملی برای واگذاری این مسابقات معتبر به یزد شده است.

فرماندار یزد تاکید کرد: برگزاری مسابقات ملی و بین المللی در سطح استان یزد در ارتقای ورزش و رشته فوتبال و فوتسال بسیار موثر است.

رئیس هیات فوتبال استان یزد نیز از نهایی شدن اسامی بازیکنان تیم ملی فوتسال کشورمان در این دیدار خبر داد.

محمدمهدی فرهنگ دوست گفت: از سوی کادر فنی، 16 بازیکن تیم ملی فوتسال بزرگسالان ایران برای انجام دو مسابقه دوستانه در مقابل تیم ملی کرواسی مشخص شدند.

وی افزود: این بازیکنان شامل امید ابراری نیا، علیرضا صمیمی، مجید لطیفی، حمید احمدی، مصطفی ظریفیان، علی اصغر حسن زاده، سجاد بندی سعدی، حمیدرضا یوسفی، محمد طاهری، بابک سهرابی، حسین طیبی، مهدی جاوید، مسعود دانشور، وحید شمسایی، مجید کوهستانی و افشین کاظمی هستند.

وی اضافه کرد: تیم های ملی فوتسال ایران و کرواسی در روز یکشنبه و دوشنبه ششم و هفتم آذرماه امسال به ترتیب در ساعت های 17 و 30 و 14 در سالن شهید حاج مهدی ( شاهدیه یزد ) با هم مسابقه خواهند داشت.

فرهنگ دوست افزود: بلیط تماشای این دو مسابقه تدارکاتی در محل سالن شاهدیه و همچنین ورزشگاه شهید نصیری ، شهید پاکنژاد و برخی از کیوسک های مطبوعاتی به فروش می رسد.