سوسن حاجی پور طلا گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، سوسن حاجیپور در حالی که با نتیجه یک بر صفر از تکواندوکار ویتنامی به نام "چوهانگ" پیش بود، با انصراف حریف موفق شد به مدال طلای رقابتهای تکواندوی انتخابی المپیک دست پیدا کند.
وی در دور نخست "سما کارما" از بوتان را شکست داد و سپس "گلنفیس خام بیتوا" از قزاقستان که رنکینگ 17 جهان را در اختیار دارد از پیش رو برداشت.
رقابتهای تکواندوی انتخابی المپیک با حضور 100 تکواندوکار از 33 کشور در بانکوک تایلند جریان دارد.
تکواندوی کشورمان تا به این لحظه توسط محمد باقری معتمد و یوسف کرمی (2 سهمیه در بخش مردان) و سوسن حاجیپور (یک در بخش بانوان) جواز حضور در مسابقات تکواندوی المپیک 2012 لندن را بدست آورده است.
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