60 درصد نیات واقفان مازنی صرف عزاداری سالار شهیدان می شود

حجت الاسلام سیف الله سهرابی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه مازندران دارای 13هزار و 546 موقوفه و 132 هزار و50 رقبه است، افزود: 60 درصد از نیات واقفان خیراندیش استان به عزاداری ماه محرم و صفر است.

وی با بیان اینکه مازندران از نظر تعداد موقوفات رتبه سوم را در کشور به خود اختصاص داده است افزود: همه متولیان موقوفات موظف هستند که طبق نیات واقفان با همکاری ادارات اوقاف عمل کنند تا عواید حاصل از این موقوفات طبق نیات پاک و خالص واقفین نیک اندیش عمل شود.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه مازندران با تأکید بر اینکه عزاداری برای امام حسین(ع) باید مطابق شأن و منزلت این امام همام باشد، تصریح کرد: محرم ماهی است که با فرارسیدن آن جامعه به خود عزای سید و سالار شهیدان را به تن می پوشد و همه ما وظیفه داریم برای سوگواری آن امام مظلوم مراسم عزا و سوگواری در مساجد تکابا، حسینیه و بقاع متبرکه برپا کنیم.

سهرابی با بیان اینکه اداره کل اوقاف و امورخیریه به عنوان متولی مساجد، تکایا، حسینیه ها و بقاع متبرکه زمینه لازم را برای سوگواری ماه محرم و سفر آمده کرده است، بیان داشت: هیئت های امنا، هیئت های های مذهبی، ائمه جماعات و مبلغان باید با حفظ وحدت همدلی حول محور ولایت امام حسین(ع) در جذب جوانان و نوجوانان تلاش کنند.

وی از اجرای بیش از پنج هزار برنامه عزاداری و سوگواری به صورت شبانه روزی در مساجد، تکایا، حسینه ها و امامرزاده های مازندران خبرداد.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه مازندران، به اعزام 114 مبلغ همزمان با فرارسیدن ماه محرم به منطق محروم و امامزاده های استان اشاره کرد و ادامه داد: تبیین صحیح نهضت حسینی مهم ترین وظیفه این مبلغان اعزامی است.

سهرابی با بیان اینکه مبلغان باید در ماه محرم به اهداف نهضت حسینی بپردازند، افزود: برای زنده نگه‌داشتن حماسه حسینی، مبلغان دینی باید هوشیار بوده و نقش اساسی خود را در جامعه که بیان بصیرت عاشورایی بوده را به خوبی ایفا کنند.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه مازندران با تأکید بر زنده نگه ‌داشتن فرهنگ عاشورا و حماسه حسینی در جامعه افزود: مبلغان باید جوانان را از تفکرات ضد فرهنگی که از سوی ایادی دشمن به اسم عزادارای در جامعه ترویج می ‌شود آگاه سازند.

وی با بیان اینکه در مقابل شبهه ‌افکنی‌ها و تهدید‌های جدی که فلسفه قیام عاشورا را نشانه گرفته‌ باید فلسفه عزاداری را منطقی و عالمانه تبیین کنیم افزود: عزاداری اباعبدالله الحسین(ع) همواره با گریه و اشک همراه بوده و در روایات معصومان(ع) هم پاداش عظیمی برای این گریه ذکر شده است.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه مازندران، نقش روحانیان در تبلیغ مسائل دینی و اعتقادی را بسیار تاثیرگذار دانست و گفت: حضور مبلغان در مناطق محروم مازندران سبب توسعه و گسترش امور اعتقادی در اقشار مختلف می شود.