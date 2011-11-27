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۶ آذر ۱۳۹۰، ۱۵:۳۴

فراخوان سی‌امین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر منتشر شد

فراخوان سی‌امین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر منتشر شد

معاونت سینمایی سی‌امین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم فجر را با رویکرد "اخلاق، آگاهی و امید" از 12 تا 22 بهمن ماه 1390 برگزار می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، این فراخوان شامل کلیه اطلاعات مربوط به شرایط و شاخصه های شرکت در بخش های مختلف این دوره جشنواره است.

فراخوان سی امین جشنواره بین المللی فیلم فجر در بردارنده اطلاعات مربوط  بخش های مختلف "سینمای ایران" با زیر مجموعه‌های "سودای سیمرغ" بخش اصلی، آینه سینمای ایران خارج از مسابقه، نگاه نو مسابقه فیلم های اول، سینمای حقیقت مسابقه آثار مستند بلند، فیلم برگزیده تماشاگران، تجلی اراده ملی جوایز سازمان ها و نهادها است.

همچنین، بخش سینمای جهان شامل: جام جهان نما مسابقه سینمای بین الملل، جلوه گاه شرق مسابقه سینمای آسیا، سینمای سعادت مسابقه سینمای کشورهای جهان اسلام، ققنوس زرین همگرایی درآسیا جایزه مشترک مجمع مجالس آسیایی، بیرق طلایی جایزه ویژه مصطفی عقاد و "جشنواره جشنواره ها" غیررقابتی و بخش مسابقه مواد تبلیغاتی و اطلاع رسانی سینمای ایران شامل: مسابقه عکس فیلم، مسابقه پوستر فیلم، مسابقه گرافیک محیطی فیلم، مسابقه تیزر و آنونس فیلم  است.

در این فراخوان شرایط شرکت، مقررات بخش ها، تعداد جوایز، و فرم شرکت ارائه شده است. علاقمندان می توانند آثارشان را به دبیرخانه جشنواره به نشانی: تهران، خیابان ولی عصر، باغ فردوس، خیابان توس، نبش کوچه دلبر، پلاک 13، طبقه دوم با کد پستی 1961744973 ارسال نمایند. ضمنا، شماره تماس های51 و 2274125 برای کسب اطلاعات بیشتر معرفی شده است.

 متن فراخوان از روز دوشنبه 7 آذر روی وب سایت جشنواره به نشانی www.fajrfestival.ir  قرار می گیرد. سی امین جشنواره بین المللی فیلم فجر از روزهای 12 تا 22 بهمن سال جاری در تهران و استان های مختلف کشور برگزار می شود.

کد مطلب 1470842

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