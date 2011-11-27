آمارهای گازگرفتگی همچنان بالا است/ مرگ خاموش شوخی بردار نیست

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد حاجی خانی ظهر روز یکشنبه در دومین سمینار آموزشی ایمنی لوازم گرمایشی گاز سوز ویژه نصابان و تعمیرکاران تهران که درفرهنگسرای انقلاب برگزار شد، با اشاره به فرارسیدن ماه محرم و قیام امام حسین (ع) گفت: پیشوایان دین ما هرکدام در زمان مسئولیت خود دوران سختی را پشت سرگذاشتند تا ما قیام حسین متفاوت از سایر قیام ها بود و ایام محرم همه ساله پررنگ تر از سالهای قبل برگزار می شود.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده در شورای سیاستگذاری جامعه ایمن افزود: با اقداماتی که تا کنون صورت گرفته است تهران به عنوان بزرگترین کلانشهر جهان عضو جامعه ایمن است.

مشاور شهردار تهران در ادامه با تاکید بر ضرورت اهمیت ایمنی در فصل سرما گفت: در آستانه فصل سرما هشدارهایی در رابطه با گاز گرفتگی داده می شود اما آمارها نشان می دهد همچنان در این حوزه جای نگرانی وجود دارد.

تاکید کرد: مرگ خاموش شوخی بردار نیست و باید در این زمینه اقدامات ایمنی را جدی بگیریم و از این رو باید رسانه ملی نیز در این خصوص همکاری داشته باشد و هم با همکاری یکدیگر و با حضور متخصصان ، توان خود را برای کاهش آمار تلفات در این زمینه به کار گیریم .

حاجی خانی ادامه داد: در جامعه ای که از بسیاری از جهات به ایمنی رسیده است نباید نگرانی از مرگ خاموش باشد و باید این موضوع با جدیت و دقت دنبال شود.

وی ابراز امیدواری کرد تا به زودی سایر مناطق باقی مانده تهران نیز به شبکه جهانی جامعه ایمن ملحق شوند و بتوانند آن را حفظ کرده و استمرار دهند.