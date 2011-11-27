به گزارش خبرنگار مهر، علی صالح آبادی امروز در هشتمین همایش سالانه حسابداری هسته مرکزی اقتصادی در تهران با بیان مطلب فوق افزود: بازار سرمایه برای ارتقا و رسیدن به جایگاه واقعی خود به تعامل نزدیک با حرفه حسابداری نیاز دارد.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار بر ضرورت همگرایی با استانداردهای بین المللی حسابداری در بازار سرمایه تاکید کرد و اظهارداشت: لازمه اعتماد به بازارهای مالی این است که حسابداران نقش های خود را به خوبی ایفا کنند.
سخنگوی سازمان بورس با بیان اینکه سرمایه گذاران نیازمند اطلاعات قابل اتکا در بازارهای مالی هستند، افزود: بازار سرمایه ایران به دنبال جذب سرمایه های خارجی است و برای تحقق این امر باید اطلاعات بازار با سایر بورسها قابل مقایسه و قابل اتکا باشد که این امر جز با ابزارها و ضوابط معتبر قابل انجام نیست، لذا باید ریسک اطلاعات برای سرمایهگذاران کاهش یابد تا باعث تخصیص بهینه منابع و کارآیی بازار مالی شود.
صالحآبادی با اشاره به اینکه حرکت به سمت استانداردهای بینالمللی توسط سازمان حسابرسی به تصویب رسیده است، گفت: برای عملیاتی کردن این بخش به یک نقشه راه نیاز داریم تا با برنامه زمانبندی مشخص و با همکاری حرفه حسابداری و دستگاههای ذیربط این کار دنبال شود.
رئیس سازمان بورس با بیان اینکه باید با گسترش بازارهای مالی بازار سرمایه بتواند در کنار بازار پول نقش مهمی در تامین مالی ایفا کند، اظهارداشت: از حرفه حسابداری تقاضا دارم که کمک کند تا این هدف در عمل نیز پیادهسازی شود.
وی به اهمیت صورتهای مالی تلفیقی در بازار سرمایه اشاره کرد و گفت: امروز با پذیرش شرکتهای جدید که شرکتهای تابعه فراوانی دارند، صورتهای تلفیقی بسیار مهم و ضروری است و باید حرفه حسابداری در زمینه استانداردها و آموزش به این موضوع توجه کرده و آن را تقویت کند.
به گفته صالحآبادی با پیچیدگی فضای کسب و کار و شرکتها طبیعتا توجه بیشتری به این مباحث در کشور مورد نیاز است تا در این حوزه ارتقا رخ دهد.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی به ارتقای کنترل داخلی در شرکتها تاکید کرد و گفت: امروزه توجه خاص به کنترل داخلی در شرکتها بسیار مهم و ضروری است و باید نظام کنترل داخلی در شرکتها ارتقا پیدا کند.
وی تصریح کرد: با وقوع مسئله اخیر مالی در کشور اهمیت این موضوع بیشتر نمایان شد که این موضوع نشان داد شرکتها باید به سمت کنترل داخلی دقیق و سامان یافته حرکت کنند.
صالح آبادی اضافه کرد: شرکتهایی که در بازار سرمایه حضور دارند باید به انتظار سهامداران و نهادهای نظارتی از جمله سازمان بورس پاسخ دهند، لذا ارتقای سامانه کنترل داخلی شرکتها ضروری است.
وی یادآور شد: متاسفانه در حال حاضر برخی مدیران شرکتها از اطلاعاتی که باید به بورس ارائه دهند، اظهار بی اطلاعی میکنند و خود را عضو غیر موظف میدانند، لذا باید کنترل داخلی در شرکتها اصلاح شود و انتظار از مدیران شرکتها این است که نظام کنترلی خود را ارتقا دهند.
سخنگوی سازمان بورس و اوراق بهادار به اهمیت حاکمیت شرکتی اشاره کرد و گفت: هر چقدر که به سمت جلو حرکت می کنیم، اهمیت حاکمیت شرکتی افزایش می یابد به طوریکه در همین مسئله اخیر مالی که اتفاق افتاد اگر حسابرسی داخلی در شرکتها پررنگ تر بود، می شد از وقوع آن جلوگیری کرد لذا نقش حاکمیت شرکتی بسیار مهم است.
رئیس سازمان بورس به برخی خلاهای موجود در قانون تجارت و نبود تطبیق و استانداردهای روز اشاره کرد و گفت: هم اکنون برخی جنبههای حاکمیت شرکتی توسط شرکت بورس در حال تدوین است که در این موضوع الزام ایجاد کمیته حسابرسی در شرکتهای سهامی عام و حقوق سهامداران اقلیت مدنظر قرار گرفته است.
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