امر به معروف باعث تحکیم بنیان خانواده ها می شود

به گزارش خبرنگار مهر، خسرو ساکی ظهر یکشنبه در مراسم زنگ یاران معروف در دبیرستان دخترانه شاهد هوشمند سنندج اظهار داشت: پیروی از فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر به معنایی پیروی از شریعت پیامبر اسلام (ص) است و فرهنگیان باید نبی اکرم (ص) را الگوی راستین خود قرار دهند.

وی با اشاره به اینکه امر به معروف و نهی از منکر یکی از فرایض واجب دین مبین اسلامی به شمار می رود، گفت: پیروی از فریضه دینی و الهی عمل واجب و عامل کنترل مسائل و معضلات اجتماعی، ارتقاء وضعیت روانی جامعه و استحکام بنیان خانواده می شود.

مدیر کل آموزش و پرورش استان کردستان افزود: زندگی در سایه حجاب و سادگی عاری از هرگونه معضلی است که می تواند انسان را به درجه والایی بشریت نائل کند و انتظار می رود که این نیاز مهم در جامعه از همان سنین کودکی به افراد آموزش داده شود.

ساکی گفت: امنیت، انسجام و بقای جامعه، ضمانت اجرایی احکام، برقراری نظام اجتماعی منظم، خیر و سلامتی افراد جامعه، قدرتمندی مومنان، تضعیف و مقابله با جبهه نفاق و شکوفایی اقتصادی از جمله کارکردهای امر به معروف و نهی از منکر در جامعه اسلامی است.

وی با اشاره به اینکه مربیان و مسئولان در زمینه امر به معروف و نهی از منکر وظیفه خطیری را بر دوش دارند، گفت: ترویج تذکر لسانی باید از جمله اقداماتی باشد که در سرآمد برنامه های آموزش و پرورش به ویژه در سطح مدارس قرار گیرد.

مدیر کل آموزش و پرورش استان کردستان بیان کرد: هدف از آمیختن زنگ ها یاد آوری و تاکید بر اهمیت موضوعاتی است که عامل اصلی امنیت، استحکام بنیان خانواده، برادری و نابودی فساد در جامعه است.

این مراسم با حضور معاون سیاسی امنیتی استاندار کردستان، مدیر کل آموزش و پرورش استان کردستان، مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک سنندج و جمعی از مسئولان و دانش آموزان با نواختن زنگ یاران معروف برگزار شد.