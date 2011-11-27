47 هزار دانش آموز کرمانی مهارت های طناب زنی را فرا می گیرند

مهدی تدین در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: طرح تناور که مربوط به تکنیک های ویژه طناب زنی است در استان کرمان از سوی دانش آموزان با استقبال خوبی مواجه شده است.

وی تصریح کرد: هفت مدرس برای آموزش تکنیک های طناب زنی پس از ابلاغ برگزاری طرح در تیرماه به تهران اعزام شدند و سپس مربیان تربیت بدنی استان کرمان را در دو گروه 40 نفری بانوان و آقایان آموزش دادند.

این مسئول بیان داشت: در مرحله بعدی طرح که آموزش رسمی طناب زنی با شروع طرح تناور در کشور همراه بود از اواسط آبان ماه در مدارس استان کرمان کار آغازشد.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه طرح طولانی نبوده و هزینه خاصی نیز برای دانش آموزان یا آموزش و پرورش ندارد به سرعت در بین جمعیت دانش آموزی کرمان مورد توجه قرار گرفت.

تدین اظهار داشت: یکی از نکات مثبت این طرح برانگیختن خلاقیت و استعدادهای خاص دانش آموزان مقطع چهارم ابتدایی در تکنیک های طناب زنی است به گونه ای که دانش آموزان دیگر مقاطع ابتدایی را نیز علاقمنده کرده است.

وی بیان داشت: در حال حاضر این طرح 60 درصد در استان کرمان اجرایی شده است.

این مسئول اعتبار طرح مذکور را در استان کرمان 16میلیون تومان اعلام کرد و گفت: این میزان اعتبار برای کل طرح و همچنین برگزاری جشنواره طناب زنی که در آینده نزدیک در استان کرمان برگزار خواهیم کرد جوابگو نیست.

تدین یادآورشد: در راستای اجرای این طرح بیش از 47 هزار و 670 دانش آموز مقطع چهارم ابتدایی آموزش ها و تکنیک های خاص طناب زنی را فرا می گیرند.