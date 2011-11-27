همایش نکوداشت عالمان ربانی خطه کرمانشاه برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد آفتابی گفت: حضرات آیات حاج سید مرتضی نجومی، حاج مجتبی حاج آخوند و حاج آقا بهاء الدین محمدی عراقی که هر کدام آنان جایگاه برجسته ای در خطه کرمانشاهان دارند از فرزانگان این خطه محسوب می شوند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه تاکید کرد: پس بجاست که ابعاد و جهات روشن حیات و اندیشه این معلمان بزرگ در همایشی مرکب از دوستداران علم و دانش و جوانان تشنه آگاهی با بیان و قلم اصحاب نظر و معرفت ترسیم شود.

آفتابی افزود: امیدواریم که این تجدید خاطره یادآوری اندیشه ها و خصائص نیکوی این بزرگان، الگوی مناسبی برای جوانان، دانشجویان و اهل علم و معرفت باشد.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه تصریح کرد: با عنایت به این ضرورت از محضر صاحبان معرفت و اندیشه انتظار می رود در چهارچوب عناوین مطرح شده، ما را در امر برگزاری همایش عالمان و فقیهان کرمانشاه یاری کنند.

آفتابی گفت: در بخش زندگی و شخصیت علمی و عملی معظم له پژوهشگران می توانند مقالات خود را در زمینه شرح حال و بررسی مقاطع زندگی، ویژگیهای فردی و سجایای اخلاقی، معظم له در نگاه اساتید، شاگردان و صاحب نظران، تاثیر اساتید معظم له بر وی ارائه کنند.

وی افزود: در بخش عصر معظم له و اوضاع تاریخی آن پژوهشگران باید به وضعیت و موقعیت حوزه علمیه نجف، قم و کرمانشاه، نقش معظم له در توسعه و ارتقای علمی، فرهنگی و سیاسی حوزه های علمیه کرمانشاه، فعالیتهای علمی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی، جایگاه و نقش معظم له در حمایت و هدایت جریان های سیاسی و مبارزاتی منطقه و نقش معظم له در پیروزی انقلاب اسلامی و دوران دفاع مقدس، بپردازند.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه گفت: در آخرین بخش که زادگاه معظم له( کرمانشاهان) است، محققان باید با محورهای جغرافیای تاریخی و اقلیمی منطقه، موقعیت علمی، فرهنگی، رجال و مفاخر منطقه، سابقه دین و اعتقاد مردمان این دیار و تأثیر آن در پرورش شخصیت های بزرگ و توانمندی های بالقوه و بالفعل کرمانشاه و جنبه های سیاحتی و فرهنگی آن به ارائه اثر بپردازند.

وی در پایان تاکید کرد: این همایش 27 آذرماه سالجاری در تالار انتظار کرمانشاه برگزار می شود.