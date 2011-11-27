به گزارش خبرنگار مهر، ربیعی، سرمربی تیم فوتبال سایپامهر کرج در نشست خبری پیش از دیدار با استقلال ضمن بیان مطلب فوق گفت: ما شگفتی اول را با حذف راه آهن رقم زدیم که این موفقیت حاصل تلاش یک مجموعه و کاری گروهی بود. همه امروز در تیم ما زحمت می کشند و با نگرش ارائه یک بازی زیبا مقابل همه تیم‌ها و کسب نتایج لازم به میدان می رویم.

وی با بیان اینکه استقلال از لحاظ فنی و کیفیت بازی تیمی خوب است و نفرات و کادر فنی مجرب سود می برد، اظهار داشت: هدف‌مان این است که بتوانیم بازی خوب و تماشاگرپسندی را مقابل استقلال ارائه دهیم، نتیجه نهایی دست خداست و ما تمام تلاش‌مان را به کار می بریم تا حریف دست و پا بسته‌ای مقابل این تیم نباشیم.

سرمربی تیم فوتبال سایپامهر کرج ادامه داد: در این دیدار از تمام انرژی، شخصیت فنی و توان تیمی خود استفاده می کنیم تا اعتبار کرج را بیشتر نشان دهیم زیرا سایپامهر نماد فوتبال کرج است.

وی با بیان اینکه رقم قرارداد بازیکنانش محرمانه است و به خاطر اینکه ذهن همه روشن شود اعلام کرد که کل قرارداد بازیکنان تیمش به اندازه یکی از نفرات استقلال است، اظهار داشت: سال گذشته تیم مهرسایپا تأسیس شد. ما تیمی کاملا بومی هستیم که میانگین سنی بازیکنانش 25 سال است، یکی از اهداف ما بازیکن سازی است و امیدوارم سال آینده شاهد حضور چندین بازیکن خود در تیم اصلی سایپا باشیم.

ربیعی در پاسخ به این سئوال که با "چه هدفی در مسابقات جام حذفی شرکت می کنید؟"، گفت: نگاه‌مان به خودمان است و اینکه بتوانیم با تمام انرژی کار کنیم. جام حذفی ویترینی است که انرژی و کیفیت تیم ما را به صورت تیمی و فردی نشان می دهد. امیدوارم با انرژی کافی رودرروی تیم استقلال قرار بگیریم اما انتظارات از تیم ما باید به اندازه ظرفیت‌مان باشد.

دیدار تیم‌های استقلال و سایپامهر کرج در چارچوب مرحله یک هشتم نهایی مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاه‌های کشور از ساعت 16:15 فردا دوشنبه در ورزشگاه آزادی تهران برگزار می شود.