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۶ آذر ۱۳۹۰، ۱۵:۲۵

آیت الله طبرسی خواستار شد:

فرهنگ پرداخت زکات در مازندران ترویج شود

فرهنگ پرداخت زکات در مازندران ترویج شود

ساری - خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه در مازندران از مردم استان خواست تا فرهنگ پرداخت زکات را ترویج کنند.

به گزارش خبرنگارمهر، آیت الله نورالله طبرسی ظهر یکشنبه در جلسه ستاد زکات مازندران اظهارداشت: اهمیت زکات در جامعه سبب افزایش رزق و روزی و برکت در زندگی می شود.

وی افزود: اهمیت زکات در فریضه الهی به اندازه ای بوده که قرآن کریم در آن به عنوان نماز یاد کرده است.

طبرسی با اشاره به اینکه زکات یک امر بسیارضروری در جامعه اسلامی است تصریح کرد: متاسفانه به مقوله ترویج فرهنگ پرداخت زکات در جامعه کم توجهی شده است.

استاندار مازندران در این جلسه گفت: باید در بحث زکات فرهنگ سازی بیشتری از سوی رسانه ها صورت گیرد.

سید علی اکبر طاهایی افزود: دهیران، مبلغان و تعاونی های روستایی نقش اثرگذاری در ترویج فرهنگ پرداخت زکات در روستاهای استان دارند.

به گزارش مهر، بر اساس گفته مسئولان استان، بالغ بر 71 میلیون تومان زکات امسال در مازندران جمع آوری شد.
 

کد مطلب 1470860

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