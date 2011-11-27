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۶ آذر ۱۳۹۰، ۱۵:۲۵

اخبار کوتاه ورزشی گرمدره

اخبار کوتاه ورزشی گرمدره

کرج - خبرگزاری مهر: اخبار کوتاه ورزشی گرمدره در استان البرز در زمینه های تیراندازی با کمان، آمادگی جسمانی و دارت را در زیر می خوانیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، یک دوره مسابقات تیراندازی با کمان ویژه بانوان و آقایان در گرمدره برگزار شد.

این مسابقات با همکاری هیئت تیراندازی با کمان استان البرز در پارک امیرآباد برگزار شد که در پایان از نفرات اول تا سوم تقدیر به عمل آمد.

برگزاری مسابقات آمادگی جسمانی در گرمدره

یک دوره مسابقات آمادگی جسمانی ویژه بانوان در گرمدرهبا همکاری هیئت ورزشی مربوطه  برگزار شده است.

این مسابقات در در هفت رده سنی در مجموعه ورزشی شهیدان ریاضتی برگزار شد که در پایان به نفرات اول تا سوم تقدیرنامه و جوایزی اهدا شد.

برگزاری مسابقات دارت در گرمدره

یک دوره مسابقات دارت ویژه بانوان و آقایان در گرمدره با همکاری هیئت ورزشی مربوطه برگزار شد.

این رقابتها در پارک امیرآباد برگزار شد و دو ساعت به طول انجامید که در پایان، نفرات برتر معرفی شدند.

در پایان مسابقات دارت در گرمدره از نفرات اول تا سوم تقدیر شده است.

کد مطلب 1470863

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