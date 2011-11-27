دانش آموزان بهترین قشر برای ترویج امر به معروف در جامعه هستند

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج حسن زاده ظهر یکشنبه در مراسم زنگ یاران معروف در دبیرستان دخترانه شاهد هوشمند سنندج اظهار داشت: در جامعه ای اسلامی تکلیف عامه مردم امر به معروف و نهی از منکر است و دانش آموزان بهترین قشر در جامعه برای ترویج این فریضه دینی هستند.

وی با اشاره به اینکه چیزی که جامعه ما را اصلاح می کند نهی از منکر زبانی است، گفت: همه مسئولان، مروجان دین و معلمان نظام آموزشی در ترویج و احیایی سنت پیامبر اسلام (ص) نقش به سزایی دارند و انتظار می رود که این مهم با حساسیت بیشتری از سوی متولیان امر مورد پیگیری قرار گیرد.

معاون کارخانجات و ادارات ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر استان کردستان افزود: جوانان انقلاب اسلامی باید بر مبنای اصول و شریعت اسلام آگانه عمل کنند تا مبادا زمینه را برای حضور دشمنان در کشور فراهم کنند و یکی از مهمترین ابزارها در این بخش ترویج فریضه دینی امر به معروف و نهی از منکر است.

حسن زاده با اشاره به اینکه دشمنان و مستکبران جهانی در بحث نابودی اعتقادات دینی مردم این مرزو بوم سرمایه گذاری بسیاری انجام داده اند، گفت: با کمک خداوند متعال و با آگاهی جوانان و همچنین امر به معروف و نهی از منکر جامعه اسلامی از گزند هر گونه توطئه و آسیب به دور مانده است.

وی با بیان اینکه تذکر لسانی وظیفه همگانی شعار امر به معروف و نهی از منکر است، گفت: بی تفاوتی در این زمینه می تواند عامل سوء استفاده دشمنان اسلام و نظام را فراهم کند.

این مراسم با حضور معاون سیاسی امنیتی استاندار کردستان، مدیر کل آموزش و پرورش استان کردستان، مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک سنندج و جمعی از مسئولان و دانش آموزان با نواختن زنگ یاران معروف برگزار شد.