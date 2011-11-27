کاهش ارتباط با انگلیس به نفع ایران است

حمیدرضا ترقی معاون بین الملل حزب موتلفه اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تصویب کلیات طرح دو فوریتی کاهش رابطه با انگلیس افزود: معتقدم اقدام نمایندگان مجلس دیرهنگام بود ولی باز قابل قبول است چرا که انگلیس برخلاف منافع ملی ایران اقدام می کرد.

وی با بیان اینکه آمریکا و انگلیس نسبت به اقدام اخیر مجلس ایران واکنش نشان خواهند داد افزود: با تمامی این اوصاف اقدام امروز نمایندگان ملت پاسخ قاطعی به رفتارهای غیرقانونی انگلیس بود. از سوی دیگر کشورهای که کماکان سیاست های آمریکا و انگلیس را دنبال و از آن حمایت می کنند باید روش های خود را اصلاح کنند.

ترقی در ادامه با بیان اینکه ایران تاکنون از ارتباط با انگلیس سودی نبرده است افزود: با اینکه شاهد برقراری ارتباطات بین ایران و انگلیس بودیم اما این کشور همواره علیه سیاست های ایران اقدام می کرد که این قابل قبول نبود.

عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی استراتژی انگلیس را اختلاف افکنی بین مردم ایران ارزیابی کرد و افزود: البته استراتژی آنها نسبت به گذشته تغییر کرده است چرا که هم اکنون استراتژی خود را حمله به اعتقادات مردم ایران قرار داده اند که در این راستا می توان به گزارش اخیر بی بی سی فارسی علیه رهبر معظم انقلاب اشاره کرد،این شبکه در گزارشی جایگاه رهبر انقلاب را زیر سوال برد .از این رو اگر اقدامات انگلیس را در این چند سال گذشته کنار هم قرار دهیم به این نتیجه می رسیم که باید با این کشور کاهش ارتباط را برقرار می کردیم به همین جهت اقدام مجلس ستودنی است.

معاون بین الملل حزب موتلفه اسلامی تاکید کرد: بدون شک کاهش ارتباط با انگلیس به نفع مردم ایران خواهد بود.

بنابراین گزارش،نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز یکشنبه کلیات طرح دوفوریتی کاهش رابطه با رژیم سلطنتی انگلیس را با 179 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 11 رأی ممتنع از مجموع 206 رأی مأخوذه، به تصویب رساندند.

همچنین علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی پس از تصویب طرح دو فوریتی کاهش روابط با انگلیس ضمن تشکر از اقدام سنجیده و انقلابی نمایندگان، گفت: دولت انگلیس متوجه باشد مجلس با دقت رفتار او را رصد می کند و کاهش رابطه با این دولت اول کار است.