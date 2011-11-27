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۶ آذر ۱۳۹۰، ۱۶:۲۲

به همت پلیس کرمانشاه/

1920 حلقه "سی دی" غیر مجاز در کرمانشاه کشف شد

1920 حلقه "سی دی" غیر مجاز در کرمانشاه کشف شد

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه گفت: یک هزار و 920حلقه "سی دی" غیر مجاز ازجمله دستاوردهای ماموران مجموعه انتظامی شهرستان کرمانشاه طی 24 ساعت گذشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ " علی مرزبانی" فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه، در تشریح عملکرد یگانهای تابعه آن فرماندهی طی 24 ساعت گذشته، از پلمپ 12 واحد صنفی متخلف و دستگیری 11 سارق خبر داد.

سرهنگ "مرزبانی" در ادامه از کشف سه گرم کراک، 12 گرم حشیش، سه گرم شیره تریاک، دو عدد پایپ، 60 حبه قرص ترامادول، 40 عدد قلیان، 30 دستگاه انواع تجهیزات ماهواره ای، 391 دست پاسور و یک هزار و 920 حلقه "سی دی" غیر مجاز به عنوان دیگر دستاوردهای انتظامی شهرستان کرمانشاه طی مدت مذکور یاد کرد.

فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه در پایان تصریح کرد : طی 24 ساعت گذشته، 54 دستگاه وسیله نقلیه متخلف شامل 11 دستگاه انواع خودرو و 43 دستگاه موتور سیکلت نیز متوقف و برای سیر مراحل قانونی به پارکینگ هدایت شدند.

کد مطلب 1470870

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