به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام محسن محدث با اشاره به صدور بخشنامه تعیین ظرفیت پذیرش مدارس علمیه سطح دو و مراکز تخصصی و موسسات آموزش عالی حوزوی اظهار داشت: سیاست مرکز مدیریت حوزههای علمیه خواهران، افزایش حداکثری جذب داوطلبان با تأکید بر گزینش بهترینها است.
وی ادامه داد: مدارس علمیه در صورت تامین استادان مجرب، تأمین فضای آموزشی مناسب و مهارت و دانشافزایی کادر، مدارس علمیه میتوانند از فرصت افزایش ظرفیت پذیرش استفاده ببرند.
مدیر پذیرش و سنجش حوزههای علمیه خواهران با اشاره به اینکه پذیرش داوطلبان ثبت نام به منظور ورود به حوزههای علمیه خواهران به صورت اینترنتی انجام خواهد شد، افزود: از مدارس علمیه مراکز استانها و نیز مدارس علمیهای که با استقبال زیاد داوطلبان مواجه هستند، خواسته شده است تا با آمادهسازی امکانات مناسب از قبیل فضای مناسب آموزشی، استادان مجرب و نیروی انسانی توانمند، علاوه بر افزایش ظرفیت نسبت به پذیرش طلاب خوابگاهی مقدمات لازم را فراهم کنند.
وی با اشاره به اینکه ظرفیت درخواستی از سوی مدارس علمیه باید به تائید موسسان و مدیران استانی برسد اظهار داشت: مدیران مدارس عملیه خواهران تا 10 آذرماه فرصت دارند تا فرمهای ارائه شده را تکمیل و به مدیریتهای استانی حوزههای علمیه خواهران ارائه کنند.
حجتالاسلام محدث یادآور شد: فراخوان ثبت نام در حوزههای علمیه خواهران از 15 بهمنماه آغاز خواهد شد.
محدث خبر داد:
آمادگی حوزههای علمیه خواهران برای پذیرش حداکثری داوطلبان در سال آینده
قم - خبرگزاری مهر: مدیر پذیرش و سنجش حوزههای علمیه خواهران گفت: مرکز مدیریت حوزههای علمیه خواهران آماده است تا در صورت فراهم شدن شرایط از سوی مدارس علمیه خواهران، سهمیه بیشتری را برای پذیرش سال آینده به آنها اختصاص دهد.
به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام محسن محدث با اشاره به صدور بخشنامه تعیین ظرفیت پذیرش مدارس علمیه سطح دو و مراکز تخصصی و موسسات آموزش عالی حوزوی اظهار داشت: سیاست مرکز مدیریت حوزههای علمیه خواهران، افزایش حداکثری جذب داوطلبان با تأکید بر گزینش بهترینها است.
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