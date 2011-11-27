جشنواره عکس زمان در اراک آغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، در این جشنواره که ظهر روز یکشنبه در فرهنگسرای آیینه اراک گشایش یافته 60 اثرعکاسی از هنرمندان عکاس سراسر کشور در معرض دید علاقمندان قرار گرفته است.

براساس این گزارش، آثار ارائه شده با موضوع زمان و اهمیت ثانیه ها از لنز دوربین های عکاسان بوده و هنرمندان خلاق و برتر ایران در این جشنواره ارزش ثانیه ها را به رشته تصویر درآورده اند.

این گزارش می افزاید؛ در پی فراخوان دبیرخانه سومین جشنواره عکس زمان 700 عکاس برتر سراسر کشور نسبت به ارسال 7 هزار قطعه عکس به دبیرخانه جشنواره اقدام کردند و آثار مورد بازبینی هیئت داوری جشنواره قرار گرفتند.

هیئت داوران سومین جشنواره عکس زمان که متشکل ازآقایان حسن غفاری، کیارنگ علایی و داریوش محمدخانی بود نهایتا مجوز حضور 60 اثر عکاسی را در نمایشگاه عکس زمان صادر کرد.

نمایشگاه عکس زمان به مدت یک هفته از 6 آذر لغایت 12 آذر برای بازدید علاقمندان دایر است.

برپایی نشستهای تخصصی با حضور اساتید برجسته کشوری در عرصه عکاسی، عکاسی از فضاهای شهری اراک، استقبال از ماه محرم، عکاسی از صنایع و پتروشیمی اراک از دیگر برنامه های جانبی این جشنواره است.