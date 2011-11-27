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۶ آذر ۱۳۹۰، ۱۵:۲۶

دادگاه جرائم روزنامه "اندیشه نو" و "اتفاق نو" را شامل تخفیف دانست

دادگاه جرائم روزنامه "اندیشه نو" و "اتفاق نو" را شامل تخفیف دانست

هیئت منصفه دادگاه مطبوعات اعلام کرد: روزنامه «اندیشه نو» مجرم نیست، هفته‌نامه «اتفاق نو» مجرم است ولی با رای هیئت منصفه متهمان مستحق تخفیف شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، پرونده‌های مدیران مسئول نشریات «اتفاق نو» و «اندیشه نو» صبح یک‌شنبه در دادگاه مطبوعات به ریاست قاضی سیامک مدیرخراسانی، مورد رسیدگی قرار گرفت که پس از قرائت کیفرخواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، متهمان به دفاع از خود پرداختند.

بر اساس این گزارش، اتهام روزنامه توقیف شده «اندیشه نو»، توهین به مقامات و اتهام هفته‌نامه «اتفاق نو» استفاده ابزاری از تصاویر مردان و زنان مطرح شده است.
 
پس از ختم جلسه رسیدگی، هیئت منصفه مطبوعات وارد شور شد و «اندیشه نو» را با اکثریت آرا مجرم تشخیص نداد. همچنین هیئت منصفه مطبوعات «اتفاق نو » را به اتفاق آراء مجرم شناخت و با اکثریت آراء متهم را مستحق تخفیف دانست.
 
کد مطلب 1470874

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