دادگاه جرائم روزنامه "اندیشه نو" و "اتفاق نو" را شامل تخفیف دانست

به گزارش خبرگزاری مهر، پرونده‌های مدیران مسئول نشریات «اتفاق نو» و «اندیشه نو» صبح یک‌شنبه در دادگاه مطبوعات به ریاست قاضی سیامک مدیرخراسانی، مورد رسیدگی قرار گرفت که پس از قرائت کیفرخواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، متهمان به دفاع از خود پرداختند.

بر اساس این گزارش، اتهام روزنامه توقیف شده «اندیشه نو»، توهین به مقامات و اتهام هفته‌نامه «اتفاق نو» استفاده ابزاری از تصاویر مردان و زنان مطرح شده است.



پس از ختم جلسه رسیدگی، هیئت منصفه مطبوعات وارد شور شد و «اندیشه نو» را با اکثریت آرا مجرم تشخیص نداد. همچنین هیئت منصفه مطبوعات «اتفاق نو » را به اتفاق آراء مجرم شناخت و با اکثریت آراء متهم را مستحق تخفیف دانست.

