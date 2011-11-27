اخبار کوتاه ورزشی استان کردستان

به گزارش خبرنگار مهر، هفته اول رقابتهای والیبال لیگ دسته یک استان برگزار شد.

در اولین دیدار این مسابقات که به میزبانی شهرستانهای بیجار و کامیاران برگزار شد دو تیم بیجار و قروه در سالن دو هزار نفری بیجار به مصاف هم رفتند که تیم بیجار سه بر صفر به پیروزی رسید.

در ادامه این مسابقات چیا بتن کامیاران میزبان تیم سنندج بود که با نتیجه سه بر صفر بازی را به تیم سنندج واگذار کرد.

مسابقات لیگ دسته یک استان در یک گروه چهار تیمی از شهرستان های سنندج، کامیاران، قروه و بیجار برگزار می شود.

هیئت بسکتبال کردستان در هفته هفتم دور رفت به پیروزی رسید



در ادامه مسابقات دسته اول باشگاه های کشور دو تیم هیئت کردستان و قصر بازی گیلان در مجموعه آزادی سنندج به مصاف هم رفتند که هیئت بسکتبال کردستان توانست در یک بازی تاکتیکی 71 بر 37 به پیروزی دست یابد.

هیئت بسکتبال کردستان هفته آینده میهمان تیم آرارات تهران خواهد بود.

هم اکنون تیم بسکتبال کردستان با پنج پیروزی و دو باخت در رده دوم جدول لیگ دسته اول باشگاه های کشور قرار دارد.

برد شهرداری بانه در مسابقات فوتبال دسته سوم کشور



هفته نهم دور رفت مسابقات فوتبال لیگ دسته سوم باشگاه های کشور با پیروزی شهرداری بانه به پایان رسید.

این رقابت که در مجموعه ورزشی تختی شهرستان بانه برگزار شد تیم بانه با نتیجه سه بر دو بر تیم شهرداری بروجرد غلبه کرد.

تیم شهرداری بانه با این برد بعد از تیم های ذوب و فلزات همدان و دارتاک لرستان در رده سوم جدول مسابقات قرار دارد.

نفرات برتر مسابقات شطرنج سنندج مشخص شد



این مسابقات دو روزه با شرکت 88 نفر از شهرستانهای تابعه در رده سنی هشت تا 18 سال در خانه شطرنج سنندج برگزار شد که در بخش آقایان دررده سنی هشت سال "ارشیا گل پسندی" رده سنی زیر 10 سال "سهند حمیدی" رده سنی زیر 12 سال " سامرند صلواتی" رده سنی زیر 14 سال "ماکوان باوانی" رده سنی 18 سال "آریا قائمی" عناوین برتر را به خود اختصاص دادند.

همچنین در بخش بانوان در رده سنی زیر 10 سال "سروه خیرالهی" رده سنی زیر 12 سال "ژینت زندی" رده سنی زیر 14 سال "نیره سلامتیان" رده سنی زیر 16 سال "فرنوش حسینی" نفرات برتر این دوره از مسابقات شدند.

فوتبالیست کردستانی به تیم ملی فوتبال ایران راه یافت



"سرشین کمانگر" فوتبالیست بانوی کردستانی به عنوان کاپیتان تیم ملی در فستیوال فوتبال نروژکاپ انتخاب شد.

"سرشین کمانگر" سابقه حضور در چند دوره اردوی تیم ملی و بازیهای برون مرزی را دارد، وی با بازی خوب به عضویت تیم ملی زیر 16 ساله ای کشور درآمده است و همراه با 17 بازیکن دیگر در رقابتهای نروژ کاپ که در کشور اردن برگزار می شود، حضور یافت.