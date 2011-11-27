توسعه فرهنگی زیر بنای توسعه سایر بخش هاست

به گزارش خبرگزاری مهر، پرویز آژیده در جمع دانشجویان بسیجی دانشگاه تربیت معلم آذربایجان افزود: توسعه فرهنگی نقش زیربنایی برای سایر پیشرفت ها دارد.

وی با تاکید بر توسعه آموزش های علمی، فرهنگی و فناوری های جدید یاد آور شد: نباید در جهان امروز از توسعه و پیشرفت های نظامی هم غافل شویم چرا که این توسعه ابزار و اساس بازدارنده است.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به توطئه های مختلف استکبار جهانی اظهار کرد: سردمداران امریکا به جز منافع خودشان منطق دیگری ندارند و از این جهت توسعه نظامی به یک توسعه پایدار تبدیل شده است.

وی ادامه داد: مردم بسیجی ایران در صحنه های مختلف امتحانات بسیار بزرگ و حیاتی را پشت سر گذاشته اند و تفکر و روحیه بسیجی بیش از گذشته لازم و ضروری است.

آژیده ارائه خدمات عمومی را بخشی از وظایف مسئولان دولتی دانست و گفت: در هر کشوری مدیران و مسئولان به تناسب آن هم نقش خدماتی دارند وهم نقش هدایتی، و نقش بسیج در این جهت بسیار برجسته است.

وی با اشاره به فرا رسیدن ماه محرم و قیام خونین حضرت سید الشهداء (ع) یاد آورشد: در هر برهه ای از زمان بصیرت و شناخت لازم است.

آژیده گفت: پیام عاشوار ایمان و تقوای الهی است، آنان که بصیرت و شناخت داشتند حتی در تاریکی شب هم امام حسین (ع) و اهل بیت آن را تنها نگذاشتند.

رئیس ستاد انتخابات استان، انتخابات را هم نقطه قدرت ملی دانست و افزود: دشمن می خواهد در این جهت اختلاف افکنی کند تا وحدت و یکپارچگی مردم و مسئولان را کم رنگ نشان دهد، اما حضور آگاهانه مردم آنها را مایوس خواهد کرد.