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۶ آذر ۱۳۹۰، ۱۵:۴۸

آژیده:

توسعه فرهنگی زیر بنای توسعه سایر بخش هاست

توسعه فرهنگی زیر بنای توسعه سایر بخش هاست

تبریز – خبرگزاری مهر: معاون سیاسی و امنیتی استاندار آذربایجان شرقی توسعه فرهنگی را از اساسی ترین عوامل پیشرفت دانست به طوریکه نقش زیر بنایی برای سایر پیشرفت ها دارد.

 به گزارش خبرگزاری مهر، پرویز آژیده در جمع دانشجویان بسیجی دانشگاه تربیت معلم آذربایجان افزود: توسعه فرهنگی نقش زیربنایی برای سایر پیشرفت ها دارد.

وی با تاکید بر توسعه آموزش های علمی، فرهنگی و فناوری های جدید یاد آور شد: نباید در جهان امروز از توسعه و پیشرفت های نظامی هم غافل شویم چرا که این توسعه ابزار و اساس بازدارنده است.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به توطئه های مختلف استکبار جهانی اظهار کرد: سردمداران امریکا به جز منافع خودشان منطق دیگری ندارند و از این جهت توسعه نظامی به یک توسعه پایدار تبدیل شده است.

وی ادامه داد: مردم بسیجی ایران در صحنه های مختلف امتحانات بسیار بزرگ و حیاتی را پشت سر گذاشته اند و تفکر و روحیه بسیجی بیش از گذشته لازم و ضروری است.

آژیده ارائه خدمات عمومی را بخشی از وظایف مسئولان دولتی دانست و گفت: در هر کشوری مدیران و مسئولان به تناسب آن هم نقش خدماتی دارند وهم نقش هدایتی، و نقش بسیج در این جهت بسیار برجسته است.

وی با اشاره به فرا رسیدن ماه محرم و قیام خونین حضرت سید الشهداء (ع) یاد آورشد: در هر برهه ای از زمان بصیرت و شناخت لازم است.

آژیده گفت: پیام عاشوار ایمان و تقوای الهی است، آنان که بصیرت و شناخت داشتند حتی در تاریکی شب هم امام حسین (ع) و اهل بیت آن را تنها نگذاشتند.

رئیس ستاد انتخابات استان، انتخابات را هم نقطه قدرت ملی دانست و افزود: دشمن می خواهد در این جهت اختلاف افکنی کند تا وحدت و یکپارچگی مردم و مسئولان را کم رنگ نشان دهد، اما حضور آگاهانه مردم آنها را مایوس خواهد کرد.

کد مطلب 1470879

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