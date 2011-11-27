کتاب مدل تعالی مؤسسه های پژوهشی منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر ، این کتاب که توسط پژوهشگاه و نشر چاپار به چاپ رسیده توسط مرتضی روغنی، سید احمد حسین زاده و مهرتاز حیدری گردآوری و تالیف و در 1250 نسخه منتشر شده است.

کتاب مدل تعالی مؤسسه های پژوهشی، نگرشی نوین به رشد و توسعه این مؤسسه ها است که تلاش دارد، حرکت آنها را در مسیر تعالی راهبری کند.

با بهره‌گیری از این مدل، ضمن ارزیابی و بررسی سطح فعلی مدیریت مراکز پژوهشی، امکان برنامه ریزی و مدیریت بهبودهای سازمانی در چارچوبی یکپارچه و مستمر فراهم می‌شود.

در این کتاب تلاش شده تا با زبانی ساده و کاربردی، مفاهیم و ابزارهای تعالی سازمانی به مؤسسه‌های پژوهشی معرفی شود.

این کتاب منتج از اجرای طرح پژوهشی تدوین مدل ارزیابی مؤسسه‌های پژوهشی براساس مدل تعالی سازمانی بنیاد مدیرت کیفیت اروپا (EFQM) و اجرا در سه پژوهشگاه منتخب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به سفارش پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران تدوین شده است.