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۶ آذر ۱۳۹۰، ۱۶:۱۲

توسط پژوهشگاه علوم و فناوری/

کتاب مدل تعالی مؤسسه های پژوهشی منتشر شد

کتاب مدل تعالی مؤسسه های پژوهشی منتشر شد

پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران کتاب "مدل تعالی مؤسسه های پژوهشی" را منتشر کرد.

به گزارش خبرنگار مهر ، این کتاب که توسط پژوهشگاه و نشر چاپار به چاپ رسیده توسط مرتضی روغنی، سید احمد حسین زاده و مهرتاز حیدری گردآوری و تالیف و در 1250 نسخه منتشر شده است.

کتاب مدل تعالی مؤسسه های پژوهشی، نگرشی نوین به رشد و توسعه این مؤسسه ها است که تلاش دارد، حرکت آنها را در مسیر تعالی راهبری کند.
 
با بهره‌گیری از این مدل، ضمن ارزیابی و بررسی سطح فعلی مدیریت مراکز پژوهشی، امکان برنامه ریزی و مدیریت بهبودهای سازمانی در چارچوبی یکپارچه و مستمر فراهم می‌شود.
 
در این کتاب تلاش شده تا با زبانی ساده و کاربردی، مفاهیم و ابزارهای تعالی سازمانی به مؤسسه‌های پژوهشی معرفی شود.
 
این کتاب منتج از اجرای طرح پژوهشی تدوین مدل ارزیابی مؤسسه‌های پژوهشی براساس مدل تعالی سازمانی بنیاد مدیرت کیفیت اروپا (EFQM) و اجرا در سه پژوهشگاه منتخب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به سفارش پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران تدوین شده است.
کد مطلب 1470881

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