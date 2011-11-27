مباحث امنیتی بزرگترین مشکل عشایر استان تهران است

علی اکبر اردستانی در حاشیه همایش هفته بسیج و شکرانه بازگشت عشایر از مناطق ییلاقی لار که ظهر یکشنبه در حسینیه شهید ستاری روستای ولی آباد قرچک در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بحث امنیت بزرگترین مشکل عشایر در استان تهران است؛ به طوری که حتی در هفته شاهد چندین سرقت مسلحانه در بین عشایر نیز بوده ایم.

وی افزود: در استان تهران به طور کل سه هزار خانوار عشایر وجود دارد که تحت نظر سازمان امور عشایری کشور هستند.

تعداد عشایر حوزه بسیج به طور تقریبی چهار برابر تعداد واقعی عشایر استان تهران است

فرمانده حوزه بسیج عشایری استان تهران، تعداد عشایر حوزه بسیج را بالای 12 هزار خانوار عنوان کرد و گفت: تعداد عشایر حوزه بسیج به طور تقریبی چهار برابر تعداد واقعی عشایر استان تهران است؛ چراکه در حوزه بسیج، کسانی که دارای تعداد کمی دام، باغ و یا کشاورزی هستند نیزمی توانند از مزایای بسیج عشایری استفاده کنند.

وی با اشاره به تعداد عشایر در شهرستانهای مختلف استان تهران گفت: شهرستان ورامین و پاکدشت به ترتیب با داشتن 700 و 600 خانوار، بیشترین تعداد عشایر استان تهران را تشکیل می دهند که فیروزکوه، دماوند، رودهن و ... بعد از آنها قرار دارند.

اردستانی بیان داشت: از مزایای مهم بسیج عشایری می توان به اجرای طرح امنیت، برنامه های اجتماعی، فرهنگی و ... اشاره کرد که بحث امنیت، مهمترین محور برنامه های بسیج عشایری است.

این مسئول افزود: برای بالا بردن سطح امنیت عشایر، سلاحهای دولتی از طرف سازمان عشایری کشور در اختیارآنها قرار داده می شود که سهیمه استان تهران در سال گذشته 50 قبضه اسلحه بوده است.

وی ادامه داد: اگر متقاضی اسلحه در عشایر وجود داشته باشد، با توجه به تعامل بسیار خوب ادارات و همچنین فعالیتهای بسیار خوب سازمان جنگ افزار این توانایی وجود دارد که تعداد اسلحه ها برای حفظ امنیت افزایش یابد.