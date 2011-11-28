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۷ آذر ۱۳۹۰، ۸:۳۶

در گفتگو با مهر عنوان شد:

افزایش 2 برابری نرخ فرونشست زمین/ ایران سومین کشور پرمخاطره طبیعی جهان

افزایش 2 برابری نرخ فرونشست زمین/ ایران سومین کشور پرمخاطره طبیعی جهان

یک کارشناس منابع آب گفت: در حالیکه نرخ فرونشست سالیانه چهار میلی متر در کشورهای پیشرفته بحرانی قلمداد می شود در سال 85 نرخ فرونشست در کشور ما 17 سانتیمتر در سال بوده و در سال جاری این نرخ به 36 سانتیمتر در سال افزایش پیدا کرده است.

محمد رضا اسدی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در طبقه بندی کشور های جهان از لحاظ مخاطرات طبیعی ایران سومین کشور پرمخاطره است. همچنین از 40 پدیده مخاطره آمیزی که در جهان وجود دارد کشور ما به دلیل زمین شناسی جوان آن بیش از 30 مورد آن را تجربه کرده است.

به گفته وی، در لیست بلایای طبیعی با بیش از 10 هزار کشته در جهان سه بار نام ایران دیده می شود و این نشان می دهد در زمینه مقاوم سازی و کاهش خسارتهای جانی اقدامات اصولی انجام نشده است.

وی با بیان اینکه در 39 سیل بزرگ 25 سال گذشته هزار میلیارد تومان به کشور خسارت وارد شده افزود: خسارت ناشی از سیل در کشور 25 درصد رشد داشته است.

اسدی اظهار داشت: ایران با میانگین بارندگی سالیانه 250 میلی متر و محدود بودن رودخانه های دایمی نیاز آب خود را از طریق سفره های زیرزمینی تامین می کند و برداشت بیش از اندازه آب های زیرزمینی موجب پدیده فرونشست در مناطق متعددی از کشور شده است.

وی با اشاره به اینکه نرخ فرونشست سالیانه چهار میلی متر در کشورهای پیشرفته بحرانی قلمداد می شود، گفت: در سال 85 نرخ فرونشست در کشور ما 17 سانتیمتر در سال بوده که در سال جاری به 36 سانتیمتر در سال افزایش پیدا کرده است.

اسدی با هشدار نسبت به اتمام ذخایر آب های زیرزمینی و بحران تامین آب گفت: سهم برداشت آبهای زیرزمینی در دنیا 70 درصد به کشاورزی، 20 درصد به صنعت و 10 درصد به شرب و مصارف خانگی اختصاص دارد اما در کشور ما 93 درصد آبهای زیرزمینی صرف کشاورزی می شود.
 

کد مطلب 1470887

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