هشت دفتر رسیدگی به اعتراضات جرایم رانندگی در کرمان راه اندازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مسعود غفوریان گفت: براساس قانون جدید اخذ جرایم رانندگی، واحد رسیدگی به اعتراضات ناشی از جرایم رانندگی در معاونت راهنمایی و رانندگی هشت شهر استان کرمان شروع به کار می کند.

وی تصریح کرد: این دفتر متشکل از یک قاضی و یک کارشناس پلیس راهنمایی و رانندگی به عنوان مشاور است که به شکایات مردمی، در حوزه جرایم رانندگی رسیدگی می کنند و رای قطعی را صادر می کند.

سرهنگ غفوریان ادامه داد: چنانچه رانندگان نسبت به قبض جریمه خود، که از سوی پلیس دریافت کرده اند معترض باشند باید حداکثر در مدت زمان 60 روز اعتراض خود را به واحد اجرائیات پلیس راهنمایی و رانندگی اعلام کنند.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان کرمان اظهار داشت: اگر شهروندان نسبت به رای صادره از واحد اجرائیات نیز ا عتراض داشته باشند باید شکایت خود را در دفتر رسیدگی به جرایم رانندگی مطرح کنند که رای صادره از این دفاتر به صورت قطعی صادر خواهد شد.

غفوری گفت: وجود این دفترها لازم بود که به بعضی از اعتراضات مردم که به جا هستند رسیدگی شود و برخی مبالغ جریمه براساس قانون کم شود.

وی ابراز داشت: انتظار می رود مردم در همان مواردی که قانون تصحیح کرده به این واحد مراجعه کنند.

این دفاتر در شهرستانهای کرمان، بم، جیرفت، زرند، کهنوج، رفسنجان، بافت و سیرجان افتتاح شدند.