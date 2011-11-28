به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام محسن محدث مدیر پذیرش و سنجش حوزههای علمیه خواهران با اشاره به صدور بخشنامه تعیین ظرفیت پذیرش مدارس علمیه سطح دو و مراکز تخصصی و موسسات آموزش عالی حوزوی، اظهار داشت: سیاست مرکز مدیریت حوزههای علمیه خواهران، افزایش حداکثری جذب داوطلبان با تاکید بر گزینش بهترینها است.
وی ادامه داد: مدارس علمیه در صورت تامین اساتید مجرب، تامین فضای آموزشی مناسب و مهارت و دانشافزایی کادر، میتوانند از فرصت افزایش ظرفیت پذیرش استفاده ببرند.
مدیر پذیرش و سنجش حوزههای علمیه خواهران با اشاره به اینکه پذیرش داوطلبان ثبت نام به منظور ورود به حوزههای علمیه خواهران به صورت اینترنتی انجام خواهد شد، گفت: از مدارس علمیه مراکز استانها و نیز مدارس علمیهای که با استقبال زیاد داوطلبان مواجه هستند، خواسته شده است تا با آمادهسازی امکانات مناسب از قبیل فضای مناسب آموزشی، اساتید مجرب و نیروی انسانی توانمند، علاوه بر افزایش ظرفیت نسبت به پذیرش طلاب خوابگاهی مقدمات لازم را فراهم کنند.
وی با اشاره به اینکه ظرفیت درخواستی از سوی مدارس علمیه باید به تایید موسسان و مدیران استانی برسد، اظهار داشت: مدیران مدارس عملیه خواهران تا 10آذرماه فرصت دارند تا فرمهای ارائه شده را تکمیل و به مدیریتهای استانی حوزههای علمیه خواهران ارائه کنند.
به گزارش مهر، فراخوان ثبت نام در حوزههای علمیه خواهران از 15 بهمنماه آغاز خواهد شد.
نظر شما