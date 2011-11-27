38 درصد اعتبارات عمرانی استان البرز جذب نشده است

به گزارش خبرگزاری مهر، عیسی فرهادی روز یکشنبه در نشست شورای برنامه ریزی و توسعه استان البرز در فرمانداری نظرآباد افزود: برای سال 90 این استان 820 طرح عمرانی مبادله موافقت نامه شده است که تاکنون 38 درصد اعتبارات آنها جذب نشده است.

وی تاکید کرد: مدیران کل این استان برای جذب اعتبارات تخصیصی طرح های عمرانی در سال 90 پیگیری کنند.

وی ادامه داد: برای این تعداد طرح عمرانی، خدماتی، فرهنگی و ورزشی در سال جاری930 میلیارد ریال اعتبار پیش بینی شده است که طی هشت ماه گذشته 62 درصد این اعتبار جذب شده است.

فرهادی همچنین از مدیران کل دستگاههای اجرایی خواست برای تحقق یافتن این اعتبارات در وزارتخانه های مربوطه شرایط برخوردار شدن مردم استان را به وجود آورند.

این مسئول بیان داشت: طرح های فرهنگی از جمله نیازهای این استان است که باید اعتبارات آن به صورت ویژه مورد پیگیری قرار گیرد و نمایندگان این استان در مجلس شورای اسلامی باید با جدیت این موضوع را پیگیری کنند.

استاندار البرز، تاسیس این استان نوپا و اقدامات صورت گرفته از آن را طی یک سال گذشته موفق دانست و یاد آور شد: خوشبختانه نگاه دولت خدمتگزار به این استان نگاه ویژه ای است و تلاش هر چه بیشتر مسئولان در این زمینه امری ضروری است.