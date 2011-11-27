راهدار خانه کاکی تا پایان امسال به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی هاشمی بعد از ظهر یکشنبه در بررسی روند احداث راهدار خانه کاکی اظهار داشت: این راهدار خانه در زمینی به مساحت 125 متر مربع در حال ساخت است.

وی افزود: اعتبار تخصیص یافته به این پروژه 500 میلیون ریال و از محل اعتبارات ملی بوده که با پیشرفت فیزیکی 50 در صد در حال اجرا است.

هاشمی با بیان اینکه این پروژه تا پایان سال مورد بهره برداری قرار می گیرد، تصریح کرد: راهدار خانه کاکی مسیرهای ساحلی، محدوده بخش کاکی، دولت آباد – گزدراز و حسین زائری را تحت پوشش قرار می دهد .