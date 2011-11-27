علا الدین بروجردی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، با اشاره به برگزاری اجلاس پیمان منع گسترش تسلیحات شیمیایی در لاهه هلند و امتناع آمریکا از عمل کردن به این معاهده گفت: آمریکایی ها به دلیل وجود زرادخانه های سلاح شیمیایی در کشورشان نمی خواهند تعهدی به جهانیان بدهند.

وی با تاکید بر اینکه آمریکا بزرگترین ناقض پیمان های بین المللی در جهان است گفت: آمریکایی ها نه تنها معاهده منع سلاحهای شیمیایی بلکه به دلیل وجود هزاران بمب هسته‌ای، ان پی تی را هم امضا نمی کنند.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بر اساس ماده 6 ان پی تی همه کشورها باید به سمت کاهش تسلیحات بروند گفت: سیاست های امریکا صدای برخی کشورها مانند روسیه را در آورده و آنها هم به سمت لغو قرارداد منع گسترش حرکت کرده اند.

بروجردی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران همواره در خلع سلاح شیمیایی پیشگام بوده است گفت: ما همواره در این زمینه حضور فعالی داشته ایم چرا که ایران جزو بزرگترین قربانیان سلاح های شیمیایی در جهان است.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: هزاران نفر از رزمندگان و مردم عادی کشورمان در سردشت و مناطق دیگر جبهه ها از قربانیان بمب های شیمیایی رژیم بعث عراق با همکاری برخی کشورهای غربی شدند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، فردا 7 آذر قرار است نشست سازمان منع گسترش تسلیحات شیمیایی در لاهه هلند برگزار شود. جمهوری اسلامی ایران بعنوان یکی از اعضای مهم این پیمان وقربانی تسلیحات شیمیایی قراراست فردا موتور دیپلماسی خود را دراین نشست در راستای محکوم کردن سرپیچی آمریکا از قوانین و مقررات کنوانسیون بکار اندازد زیرا که آمریکا تاکنون با از بین نبردن کامل تسلیحات شیمیایی خود مقررات آن را نقض کرده است.

شورای اجرایی این کنوانسیون درسال 1997 کشورهای عضو را "ملزم" به عدم اشاعه،عدم تولید ونابودی تسلیحات شیمیایی کرده بود.این کنوانسیون مصوب کرده بود که تا سال 2007 کلیه کشورهای عضو تسلیحات خود را نابود کنند. پس از اجرایی نشدن آن، مجددا به مدت 5 سال تا 29 آوریل 2012 مهلت داده شد تا کشورهایی که هنوز تسلیحاتی در این زمینه دارند به تعهدات خود عمل کنند.