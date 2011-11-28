علی صالح آبادی در گفتگو با مهر سرمایه گذاران خارجی در بورس کشورمان را به دو دسته تقسیم بندی کرد و گفت: یک دسته سرمایه گذاران خارجی هستند و یک بخش هم ایرانیان مقیم خارج از کشور می باشند که در بازار سرمایه کشور سرمایه گذار می کنند.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه ایرانیان مقیم خارج از کشور دارای شناسانامه ایرانی هستند و در بازار سرمایه کشور سرمایه گذاری می کنند، افزود: ایرانیان مقیم خارج از کشور به دلیل اینکه دارای شناسنامه ایرانی هستند با ایرانیان داخل کشور رویه یکسانی دارند.

وی با اشاره به اینکه تشخیص و شناسایی اینکه چه میزان از سرمایه متعلق به ایرانیان داخل کشور و چقدر متعلق به ایرانیان خارج از کشور است، عنوان کرد: اما به هر حال بر اساس بررسی هایی که صورت گرفته است، رقم قابل توجهی توسط سرمایه گذاران ایرانی مقیم خارج از کشور در بازار سرمایه سرمایه گذاری شده است.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی رقم سرمایه گذاری خارجیان در بازار سرمایه کشورمان را کمتر از یک میلیارد دلار اعلام کرد و با اعلام اینکه این رقم نسبت به ارزش بورس قابل ملاحظه نیست، اظهارداشت: خارجیانی که این میزان سرمایه گذاری را در بازار سرمایه کشورمان انجام داده اند، مجوز دریافت کرده اند.

صالح آبادی گفت: با آئین نامه جدیدی که در دولت به تصویب رسیده است، سرمایه گذاران خارجی الزامی به اخذ مجوز از سازمان سرمایه گذاری خارجی برای سرمایه گذاری در بورس ندارند، اما چنانچه بخواهند تحت پوشش و حمایت سازمان سرمایه گذاری خارجی قرار گیرند، مجوز سازمان سرمایه گذاری را می توانند اخذ کنند در غیر اینصورت اختیاری است.