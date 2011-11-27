صدور اسناد جعلی عامل افزایش پدیده زمین خواری در مازندران است

به گزارش خبرنگار مهر، سید عیسی هاشمی حیدری بعد از ظهر یکشنبه در جلسه ابلاغ اطلاعیه به همه واحدهای صنفی مشاوران املاک و بانکها در مورد اراضی در معرض خطر تصرف منابع طبیعی و دولتی گفت: اراضی زراعی و باغی به عنوان بستر تولیدات کشاورزی در تامین امنیت غذایی از اهمیت وی‍ژه ای برخوردار بوده و برای حفظ حقوق بیت المال باید از اراضی ملی صیانت کرد.



وی افزود: افرادی فرصت طلب و سودجو با ادعاهای دروغین و ارائه اسناد عادی و یا ثبتی و با جعل اسنادی که به راحتی قابل تشخیص نیست به خرید و فروش املاک و اراضی ملی می پردازند.



هاشمی ادامه داد: سودجویان در رابطه با اراضی زراعی و باغی با تغییر کاربری اقدام به تنظیم و انتقال سند کرده و با طرح صوری در شورای حل اختلاف پس از اخذ حکم قضایی اقدام به انجام معامله در مشاوران املاک کرده و مجوز پروانه ساختمانی می گیرند.



هاشمی افزود: تغییر کاربری که با جعل اسناد و روشهای سودجویانه صورت گیرد موجبات سوء استفاده و تشدید زمین خواری و گسترش فرصت طلبی را فراهم کرده که با این افراد برخورد خواهد شد



معاون عمرانی استانداری مازندران، به حداکثر جریمه متخلفان اشاره کرد و اذعان داشت: در صورت ساخت بنای احداثی قلع و قمع و مشمول حداکثری جریمه قانونی خواهد شد و با تکرار جرم علاوه بر جریمه قانونی مشمول حبس تعزیری خواهند شد



معاون استاندار مازندران یادآور شد: سازمانهای جهاد کشاورزی، مسکن و شهر سازی، صنعت و معدن و تجارت، مراجع قضایی، فرمانداران و بخشداران در ابلاغیه ای مطلع خواهند شد تا از سوء استفاده منابع ملی جلوگیری کنند.