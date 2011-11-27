به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس موسوی تبار که با برنامه استودیو بورس رادیو اقتصاد صحبت می‌کرد، افزود: این بخش، جایگاه و بستر مناسبی برای ایفای دو وظیفه آموزش و اطلاع رسانی در زمینه بورس است و به نحو خوبی وارد عمل شده است.

وی تاکید کرد: یک اصل غیرقابل انکار در رسانه ها داریم و آن هم این است که نقش و تاثیر جدی در فرآیند توسعه و نوسازی کشور ایفا می کند.

موسوی تبار گفت: فرصتی که برای بورس فراهم شده است، امیدواریم تثبیت شود.

وی اظهار داشت: استودیو بورس این امکان را برای فعالان بورس ،سهامداران و علاقه مندان به بازار سرمایه فراهم می کند که آخرین تحولات و اطلاعات مربوط به بازار سرمایه کشور را از یک رسانه ملی و شبکه اقتصادی دریافت کنند و به دوستان توصیه می کنیم با ساخت تیزرهای تلویزیونی و زیرنویس ها در برنامه های تلویزیونی برای آشنا شدن با این بازار فراهم شود تا بتوانند از اطلاع رسانی در حوزه بورس بهره مند شوند.

وی گفت: از مسئولان بورس هم انتظار داریم از این بستر به نحو خوبی استفاده کنند " مقتضی ، موجود است و مانع ، مفقود".

موسوی تبار افزود: تمام شرایط برای سازمان بورس فراهم است تا از این ظرفیت رسانه‌ای استفاده کنند.

برنامه رادیویـی "استودیو بورس" که با مشارکت سازمان بورس و اوراق بهادار و شبکه رادیویی اقتصاد تولید و پخش می‌شود، از اول آذرماه همزمان با سالروز تصویب قانون بازار اوراق بهادار آغاز شد و روزهای شنبه تا چهارشنبه به روی آنتن می‌رود.