به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا حاجیبابایی وزیر آموزش و پرورش اظهار داشت: در حال حاضر آموزش رشته طنابزنی برای مقطع چهارم ابتدایی در ردیف برنامههای ورزشی آنها قرار گرفته است.
وی افزود: آموزش شنا نیز مدتی است در مدارس ابتدایی اجرایی شده است و به سمتی حرکت میکنیم تا درس ورزش جزء برنامههای نظام آموزشی باشد.
حاجیبابایی درباره صحت این موضوع که قرار است دانشآموزانی از پایه پنجم به دورههای بالاتر راه یابند تا گواهینامههای آموزش شنا و طنابزنی را داشته باشند، گفت: در حال حاضر ورزش یکی از برنامههای مهم ما محسوب میشود و دانشآموزان هم باید مانند سایر دروس، نمره قبولی را در درس ورزش کسب کنند، اما اینکه حتماً شرط ورود به مقاطع بالاتر تحصیلی، دریافت گواهینامههای آموزش شنا و طنابزنی باشد، چنین چیزی نیست.
وزیر آموزش و پرورش همچنین در پاسخ به برخی اظهارات درباره علت تأخیر در عزل مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان اظهار داشت: هر وقت به یک جمعبندی درباره تغییر مدیریتها در بخشهای مختلف آموزش و پرورش برسیم، این کار انجام میشود و در حال حاضر با کسی درباره عزل برخی از مدیران توافق و قراری انجام نشده است و قرار بر این نبوده که ایشان یا سایر مدیران برکنار شوند.
هشتم آبان ماه نورالله حیدری، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات در گفتگو با خبرنگار مهر از مهلت یک هفته ای به وزیر آموزش و پرورش برای تغییر شایسته نیا مدیرعامل کنونی صندوق ذخیره فرهنگیان خبر داده بود.
نظر شما