۶ آذر ۱۳۹۰، ۱۸:۱۲

وقوع سیل تاسیسات آبرسانی نور و نوشهر را تخریب کرد

ساری - خبرگزاری مهر: بر اثر بارش برف و باران، تاسیسات آبرسانی روستای کدیر نوشهر و جوربند نور تخریب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر آبفار نور اظهار داشت: سیل در روستای جوربند با تخریب بهسازی چشمه و بخشی از خط انتقال سبب هجوم گل و لای و لجن به درون مخزن 200 متر مکعبی و قطعی آب شرب این روستا شده است.

مهدی فرجی با اشاره به وصل موقت آب شرب جمعیت دو هزار و 600 نفری روستای جوربند افزود: سیل در این روستا، 300 میلیون ریال خسارت به بار آورد.

مدیر آبفار نوشهر نیز از تخریب 200 متر خط انتقال آب بر اثر بارش برف سنگین و رانش زمین در روستای کدیرخبر داد و گفت: سیل، آب شرب جمعیت دو هزار و 300 نفری این روستا را قطع کرده و 10 میلیون ریال خسارت وارد کرد.

موسوی افزود: هم اکنون آب شرب اهالی این روستا به طور موقت وصل شده است.

