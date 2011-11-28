علمداری دراین باره به خبرنگار مهر گفت: پخش برنامه"سلام بر حسین" از روز چهارشنبه دوم آذر از شبکه آموزش آغاز شده است. برای اولین بار است که حاج منصور ارضی، حاج محمود کریمی و سعید حدادیان در یک برنامه حضور پیدا میکنند. حدادیان به عنوان مجری و منصورارضی و محمود کریمی به همراه حجتالاسلام محمد میرزا محمدی مهمانان برنامه هستند.
وی ادامه داد: مراحل پیش تولید این برنامه از 6 ماه قبل آغاز شده و رایزنیها برای حضور این سه مداح در کنار هم با برنامهریزی انجام شده است. "سلام بر حسین" پروسه تولید ویژهای داشته است و تاکنون سابقه نداشته حاج منصور ارضی در برنامهای تلویزیونی حضور داشته باشد.
علمداری خاطرنشان کرد: دراین برنامه درباره آموزش مداحی و شیوه درست نوحهخوانی صحبت میشود. قرار است به صورت فشرده به علاقمندان اصول و مبانی این هنر آئینی آموزش داده شود. خوشبختانه تا امروز این برنامه بازتابهایی بسیار مثبتی داشته و توانسته با نگاه ویژهای که به مسئله عزاداری دارد مخاطبان را راضی نگه دارد.
"سلام بر حسین" تا 12 محرم هر شب ساعت 20:30 از شبکه آموزش پخش میشود.
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