اخبار کوتاه ورزشی نظرآباد

به گزارش خبرگزاری مهر، اولین سالن باستانی (زورخانه) شهرستان نظرآباد افتتاح خواهد شد.

این سالن با همت اداره ورزش وجوانان نظرآباد و هیئت باستانی این شهرستان طی هفته های آینده با حضور مسئولان شهرستانی ورزشکاران در سالن مفتح افتتاح می شود.



برگزاری کلاس مربیگری آب درمانی در نظرآباد

یک دوره کلاس مربیگری آب درمانی در شهرستان نظرآباد برگزار می شود ضمن اینکه این دوره در دو بخش آقایان و بانوان در ماه جاری برگزار خواهد شد.

علاقمندان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های 02625345511و 02625349555 اداره ورزش وجوانان نظرآباد و هیئتهای نجات غریق نظرآباد تماس بگیرند.

کشتی گیران آزاد کار روستایی و عشایری نظرآباد نایب قهرمان شدند

در پایان مسابقات انتخابی کشتی آزاد روستایی و عشایری استان البرز، تیم نظرآباد بر سکوی دوم ایستاد.

از این شهرستان هفت ورزشکار در مسابقات فوق حضور داشتند که در پایان تیم نظرآباد با کسب چهار مدال طلا و سه نقره با مربیگری محمود اخلاقی توانست نایب قهرمان شود.

از شهرستان نظرآباد در بخش انفرادی، علی موویوند، علی حمداللهی، امیر حسین حسینی، مهدی سبزه پرور مقام نخست را کسب کردند و وحید صدیق پور، بهمن خوشبخت و علی محمدی نایب شدند.