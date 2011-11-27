محمود یاوری سرمربی فجرسپاسی شیراز شد

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه ظهر امروز یکشنبه هیئت مدیره باشگاه فجرسپاسی شیراز که از ساعت 12:30 آغاز شد و حدود سه ساعت به طول انجامید در خصوص قطع همکاری با کلانتری و سپردن هدایت تیم به محمود یاوری تصمیم گیری شد. در این جلسه محمود یاوری نیز حضور داشت و ضمن توافق نهایی با مسئولان باشگاه فجرسپاسی رسما هدایت این تیم شیرازی را برعهده گرفت.

جعفر جعفری، مدیرعامل باشگاه فجرسپاسی شیراز ضمن تایید این خبر به خبرنگار مهر گفت: طبق تصمیم هیئت مدیره باشگاه قرار شد که کلانتری را در تیم حفظ کرده و از وی به عنوان کمک یاوری استفاده شود که تحقق این موضوع به تصمیم خود کلانتری برای ادامه همکاری با باشگاه فجرسپاسی بستگی دارد.

تیم فوتبال فجرسپاسی شیراز با هدایت کلانتری در پایان هفته چهاردهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور با 11 امتیاز رتبه هفدهم جدول را در اختیار دارد.