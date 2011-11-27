پخش 64 فیلم مستند برگزیده جشنواره جام جم از سیما

به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت انتخاب بخش مستند جشنواره تلویزیونی جام جم، پس از دو هفته بازبینی اسامی منتخبان بخش مستند را برای ارسال به بخش داوری اعلام کرد.

این هیئت از 550 فیلم مستند کوتاه، نیمه بلند و بلند که از شبکه های مختلف و مراکز معاونت سیما به دبیرخانه بخش مستند جشنواره جام جم ارسال شد 64 فیلم را در ژانرهای گوناگون برای قرار گرفتن در بخش داوری انتخاب کرد.

فیلم های "رستاخیز، خلیج فارس، مهاجران، مجیده، تالاب انزلی، آژیر، خرمشهر شهری در آسمان، مرغ سحر، حمزه گم و گور، ضاحیه، و من مسافرم، به سوی فرار، جزایر سرزمین من، جنایت در سکوت، فرماندهان، حدیث سرو، شرق دیوار آفتاب و جان مرجان" از جمله 64 آثار برگزیده است که از شبکه یک سیما به بخش داوری جشنواره راه یافته است.

فیلم‌های "قصه های جنگ ، شگفتی های بیابانی ، راویان آفتاب (روایت نحل) ، چون کوه ، جبیران ، مهتاب شام و دیلمان بهشت گمشده" نیز محصول برگزیده شبکه دو برای این بخش جشنواره است.

شبکه سه سیما نیز فیلم های "شوک ، سرقت مسلحانه ، ماجراجویان ، دروازه شرقی و راند سوم" را در فهرست برگزیدگان خود دارد.

"منم داریوش، غرقاب، حلقه های گمشده، داستان هزار ساله یک شهر، خانه ام روی تپه هاست، نور - سکوت و صدای آهن، یکی مثل همه (منتظر)، یکی مثل همه (ناظر)، تهران - چند درجه ریشتر، خاک حافظ، پارسا درایا، الماس آبی، روایتی از مشروطه، آلزایمر، شیمبار ، همای ادب ، جویندگان کسوف ، رنگین کمان، MDMA، آقای هنر، گذر شهر بر آب، آبی دریا (سورنا)، دانه های تسبیح ، یابندگان حلقه های گمشده ، روز آفرینش و خانه ایوب» دستاوردهای برگزیده شبکه چهار سیما برای بخش مستند جشنواره است.

"محله ما ، در آستان خوبان ، سرزمین من ایران و سردار شرقی" به ترتیب آثار برتر شبکه های تهران، قرآن، جام جم و اداره کل آموزش و پژوهش سیما است.

"ساختار حقیقت" اثر معاونت سیما و "حقیقت گمشده" و "زاگرس" محصول مرکز سیما فیلم نیز از دیگر راه یافتگان به جمع برگزیدگان جشنواره برای قرار گرفتن در بخش داوری اند.

64 فیلم منتخب بخش مستند جشنواره تلویزیونی جام جم شنبه تا سه شنبه ساعت 20:30 ، چهارشنبه ساعت 16:15 و پنجشنبه و جمعه ساعت 14:30 از شبکه چهار سیما و هر شب ساعت 23 از شبکه مستند سیما روی آنتن می رود و تکرار آن 6:20 صبح و 14:30 روز بعد پخش می شود.