خراسان شمالی 75 درصد از مازاد منابع درآمدی را دریافت نکرده است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا بهمن پور ظهر یکشنبه در همایش ملی معاونان هزینه سراسر کشور در خراسان شمالی، با تاکید بر توزیع عادلانه نقدینگی در میان استانها، اظهار داشت: طبق قانون 50 درصد از مازاد منابع درآمدی استانها باید از طریق معاون رئیس جمهور و 50 درصد نیز در قالب تخصیصها توزیع شود.

وی با تاکید بر توزیع عادلانه نقدینگی در میان استانها، تصریح کرد: درآمدهای استان در سطح مصوبات مختلف وصول شده است در حالیکه از مازاد منابع درآمدی خراسان شمالی در سال گذشته تنها 25 درصد به استان بازگشته است.

وی اعتبار مازاد منابع درآمدی استان در سال گذشته را 120 میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: تا کنون تنها 25 درصد از آن معادل 41 میلیارد ریال به استان تخصیص یافته است.

بهمن پور یادآور شد: اخذ 81 میلیارد ریال از این منابع هنوز محقق نشده است و این امر نیز بر زیرساختهای اقتصادی استان لطمه خواهد زد.

وی تاکید کرد: در صورتیکه این روند ادامه یابد تلاش خواهیم کرد تا مصوبات استانی را افزایش داده و در این قالب اعتبارات مورد نیاز را اخذ کنیم.