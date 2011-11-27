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۶ آذر ۱۳۹۰، ۱۶:۰۱

نیکزاد در گفتگو با مهر:

فوتبال نساجی مازندران مقابل تربیت یزد پیروز می شود

فوتبال نساجی مازندران مقابل تربیت یزد پیروز می شود

قائم شهر - خبرگزاری مهر: سرپرست تیم فوتبال نساجی قائم شهر گفت: با برنامه ریزیهای انجام شده، این تیم در خارج از خانه مقابل تربیت یزد به پیروزی خواهد رسید.

رضا نیکزاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بازیکنان ذخیره نساجی فاصله زیادی با بازیکنان اصلی تیم ندارند و کسب پیروزی در این دیدار دور از دسترس نیست.

وی به شکست روز پنجشنبه نساجی مقابل آلومینیوم هرمزگان اشاره کرد و افزود: اگر در این مسابقه از موقعیت های به دست آمده به خوبی استفاده می کردیم، حریف قدرتمند خود رابا شکستی سنگین بدرقه اما متاسفانه بازیکنان نساجی قدر موقعیت ها را ندانسته و با کم دقتی این فرصتها را از دست دادند.

سرپرست تیم فوتبال نساجی قائم شهر افزود: این شکست خانگی روند رو به رشد تیم را که در بازیهای اخیر به آن دست پیدا کرده بود، متوقف نخواهد کرد.

وی افزود: با تلاش بازیکنان و کادر فنی به رده های بالای جدول رده بندی خواهیم رسید.

تیم فوتبال نساجی قائم شهر، در پایان هفته هفتم لیگ دسته اول فوتبال کشور با 10 امتیاز، در رده نهم جدول رده بندی گروه دوم قرار دارد.

کد مطلب 1470917

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