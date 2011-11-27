افزایش 34 درصدی کشفیات سرقت/ چهار باند سارق در کردستان متلاشی شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی احمدی تبار ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران رسانه جمعی استان کردستان اظهار داشت: در 10 روز گذشته و در عملیات های ضربتی چهار باند سارقان منازل، خودرو و جیب برهای حرفه ای در استان کردستان متلاشی و افراد وابسته به این باندها دستگیر شدند.

وی با اشاره به اینکه در این مدت موفقیت‌ های چشمگیری در زمینه دستگیری افراد در باندهای مخلف سارق در استان کردستان اتفاق افتاده است، گفت: اعضای مهم در این باندها دستگیر و به سرقت‌ های خویش اعتراف کرده‌ اند و با تشکیل پرونده افراد به مراجع قضایی استان تحویل داده شده اند.

رئیس پلیس آگاهی کردستان بیان کرد: سردسته یک باند جیب‌ بر در شهرستان کامیارن استان کردستان که یکی از سارقان مشهور کشوری است دستگیر شده و تاکنون به 26 فقره جیب ‌بری اعتراف کرده است.

احمدی ‌تبار با اشاره به اینکه یک باند سارق متشکل از دو زن و یک مرد نیز به جرم کف ‌زنی دستگیر شده‌ اند گفت: افراد دستگیر شده این باند خطرناک علاوه بر استان کردستان، در سایر استان‌ های دیگر اقدام به کف زنی کرده اند.

وی با اشاره به اینکه اعضای سه نفره این باند تاکنون به 26 فقره سرقت اعتراف کرده اند، افزود: طایفه فیوج اصالت لبنانی دارند که در شهرهای ایران ساکن شدند و شغل غالب مردم این طایفه کف زنی است.

رئیس پلیس آگاهی کردستان اظهار داشت: این سه نفر که کاملا حرفه ای عمل می کنند و ساکن شهر کرج هستند و به زبان های عربی، انگلیسی و فارسی تسلط دارند و در ظاهر افراد غریب و اینکه به زبان فارسی تسلط ندارند اقدام به کف زنی از مال باختگان می کردند.

احمدی تبار با بیان اینکه یک سارق حرفه‌ ای منازل نیز طی هفته گذشته در استان کردستان دستگیر شده است، گفت: این سارق نیز به تاکنون به24 سرقت از منزل و چهار سرقت کشوزنی از مغازه ها اعتراف کرده است.

وی اعلام کرد: در این مدت 10 روزه یک باند پنج نفره سارقان حرفه ‌ای نیز در سطح استان کردستان دستگیر شدند که از خانه‌ باغ‌ ها و منازل خالی از سکنه دست به سرقت می ‌زدند که به 22 فقره سرقت و جرایم دیگر اعتراف کردند.

رئیس پلیس آگاهی کردستان با اشاره به دیگر اعضای یک باند متلاشی شده سارق در استان کردستان گفت: شش سارق وسایل درون خودرو و یک مال‌ خر با اعتراف به 42 فقره سرقت در این 10 روز در کردستان دستگیر شدند.

احمدی تبار با بیان اینکه کردستان یکی از استان های آخر در زمینه وقوع سرقت و یک استان امن در کشور است، بیان کرد: بیشتر سارقان سرقت های کلان غیربومی و از استان‌ های دیگر هستند که در این استان دست به سرقت می زنند.

وی با اشاره به اینکه در بحث وقوع جرم و سرقت در استان کردستان نسبت به سال گذشته کاهش چشمگیری را شاهد بودیم، گفت: انتظار می رود که افراد مسن در نقل و انتقال وجوهات نقدی و مغازه داران در فروش کالای خود دقت بیشتری داشته باشند و در هنگام پارک وسیله نقلیه مردم وسایل قیمتی و کیف پول خود را در ماشین نگهداری نکنند.

احمدی تبار در پایان با اشاره به اینکه محل پارک نامناسب ماشین ها در سرقت آنها و وسایل داخل آن موثر است، گفت: با افزایش پارکینگ و ساختن مکانی امن برای پارک خودروها به ویژه در مناطق شهری زمینه برای کاهش سرقت خودرو فراهم می شود.