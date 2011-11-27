تولید 50 درصد گوشت دام سبک توسط عشایر استان تهران

به گزارش خبرنگار مهر، سیروس نصیری ظهر یکشنبه در همایش هفته بسیج و شکرانه بازگشت عشایر از مناطق ییلاقی لار در حسینیه شهید ستاری روستای ولی آباد قرچک افزود: در کنار تولید گوشت، حدود هفت هزار و 500 تن تولید پشم، 16 هزار تن تولید شیر، 12 هزار تن تولید گوشت، حدود یکهزار و 500 تن سایر فراورده های لبنی توسط عشایر استان تولید می شود.

وی ادامه داد: همچنین صنایع دستی مصرفی حتی برای عرضه به بازار نیز توسط جامعه عشایری استان تهران تولید شده است.

کشت زعفران در شهرستان ورامین برای اولین بار توسط عشایر

وی افزود: برای اولین بار در شهرستان ورامین، تعاونی بانوان عشایر توانسته است کشت زعفران داشته باشد که این امر جای بسی خوشحالی است.

نصیری با اشاره به تشکیل شورای عشایر عنوان کرد: بحث جدیدی به پشتیبانی استانداری، معاونت سیاسی استاندار و ... تحت عنوان شورای عشایری استان تهران مصوب شد که اولین جلسه آن نیز برگزار شد.

وی افزود: تاکنون 9 شهرستان جلسه شورای عشایری را برگزار کرده اند که بالغ بر 26 مصوبه برای رفاه حال عشایر در این جلسات مصوب شده که به طور جدی در حال پیگیری است تا هر چه سریعتر توسعه شاخصهای عشایری در استان تهران مشاهده شود.

موج بیداری اسلامی جهان نشانگر حرکت بسیج است

مدیرکل امور عشایری استان تهران در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به هفته بسیج بیان داشت: موج بیداری اسلامی جهان نشانگر حرکت بسیج است و تداوم حرکت و بیداری اسلامی را باید در بسیج جستجو کرد.

وی با اشاره به زندگی عشایری افزود: در حال حاضر سه هزار خانوار عشایری در استان تهران زندگی می کنند که 16 هزار نفر از جمعیت استان تهران را تشکیل می دهند.

نصیری ادامه داد: تمام عشایر استان روحیه بسیجی دارند و خدا را شاکریم که عشایر کشورمان سالی را در کوچ گذراندند و اکنون نیز از کوچ خود بازگشتند تا زندگی خود را ادامه دهند.