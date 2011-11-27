بسیج بازوی توانمند نظام است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد تقی حسین زاده بعد از ظهر یکشنبه در نشست فرماندهان و اعضای شورای پایگاههای بسیج آب و فاضلاب مازندران افزود: بسیج یک نهاد بزرگی بود که امام راحل(ره) با بصیرتی که داشتند آن را بنا نهادند.

وی با اشاره به اینکه هفته بسیج پیوند مجدد امت با رهبری است گفت: اولین بسیجی حضرت علی(ع) بود که با اطاعت از ولایت و ازخودگذشتگی جای پیامبر(ص) در بستر خوابیدند تا دشمنان به مقصد شومشان نرسند.

مدیرعامل آب و فاضلاب مازندران با تاکید بر اینکه بسیج برای دفاع از آرمان های انقلاب و دستیابی به اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی تلاش می کند و در این راه جانفشانی کرد، افزود: بسیجی بودن آن است که ما نظام و جامعه را به جایی برسانیم که دنیا به پیشرفت و وحدت ان غبطه بخورد.

حسین زاده افزود: فرماندهان بسیج پایگاههای آب و فاضلاب مازندران با هماهنگی ،همفکری و تبادل نظرات و تجربیات با اعضای بسیج در راستای توسعه فعالیتهای شرکت و خدمت رسانی به مردم گام بردارند.

مسئول سازمان بسیج کارمندان و گارگران سپاه کربلای مازندران با بیان اینکه هدف از تشکیل بسیج حفاظت از دستاوردهای انقلاب است افزود: هر شخصی در جهان در مقابل استکبار و ظالمان بایستد و برای حفظ دستاورد ی انقلاب کشورش منافع آنان را به خطر بیندازد او یک بسیجی است.

سرهنگ موسوی به برخی شایعات دشمنان علیه انقلاب و نظام اشاره کرد و گفت: نباید بگذاریم جامعه دچارتزلزل فکری شود و این امنیت فکری را باید قدر بدانیم.

وی افزود: صیانت از فکر جامعه مربوط به بسیج است و بسیج از جامعه باید دفاع کند.

مسئول سازمان بسیج کارمندان و گارگران سپاه کربلای مازندران با بیان اینکه اکنون جایگاه بسیج در کشور در وضعیت درخشانى قرار دارد و هنوز نام و یاد و روحیه بسیجى، زنده است عنون کرد: فعالیتهایی که بسیجیان در عرصه‌های مختلف چه در زمان جنگ و چه اکنون انجام داده و می‌دهند بسیار مورد توجه و قابل تحسین است.

فرمانده پایگاه مقاومت بسیج آبفای مازندران با بیان اینکه بسیج شجره طیبه است و هر روز با صلابت تر به حرکت خود ادامه می دهد افزود: طرح صالحین بسیج از جمله طرح‌هایی است که از یک نظام معرفتی و بصیرتی برخوردار است و در سطوح مختلف بسیجیان در حال اجرا است.

رضا جانباز به اهمیت و ضرورت ایجاد و تقویت حلقه‌های صالحین اشاره و تصریح کرد: بیشترین هدف تغییر ساختار پایگاه‌ها توجه بیشتر به مؤلفه های فرهنگی و عقیدتی است.

وی با اشاره به اینکه دشمن با هر سلاحی شروع به جنگ کرد ما هم باید از همان ابزار استفاده کنیم گفت: بسیجیان باید در مقابل حملات متعدد و متنوع دشمن قابلیت دفاعی خود را افزایش داده و حتی با رویکرد تهاجمی اسلام حقیقی را که نجات دهنده همه انسانها است ترویج دهند.

جانباز، از درخشش بسیجیان آبفای مازندران در مانور تخصصی زلزله در سمنان خبر داد.