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۶ آذر ۱۳۹۰، ۱۵:۵۶

استاندارد ملی خدمات گردشگری تدوین شد

استاندارد ملی خدمات گردشگری تدوین شد

کرج - خبرگزاری مهر: مدیرکل تدوین استاندارد سازمان ملی استاندارد ایران گفت: استاندارد ملی خدمات گردشگری تدوین شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرحمن پورحبیبی افزود: استـاندارد ملی ایران با عنوان خدمات گردشگری - الزامات ارائه برنامه های آموزشی و تایید صلاحیت راهنمایان حرفه ای گردشگران به تصویب رسید.

وی ادامه داد: این امر با توجه به اهمیت خدمات گردشگری و در راستای تدوین استانداردهای ملی ایران در هشتاد و یکمین اجلاسیه کمیته ملی خدمات انجام شد.

مدیرکل تدوین استاندارد سازمان ملی استاندارد گفت  این استاندارد که بر اساس استاندارد بین المللی EN 15565:2008  تدوین شده است، حداقل الزامات لازم برای ارائه برنامه های آموزشی و تایید صلاحیت راهنمایان حرفه ای گردشگران را تعیین می کند.

این مسئول بیان کرد: در تدوین این استاندارد چارچوب برنامه های آموزشی، فنون، مهارتها و آموزشهای لازم برای راهنمایان را تشریح کرده و نحوه ارزیابی صلاحیت آنان را ارائه می کند.

پورحبیبی اضافه کرد: استاندارد خدمات گردشگری - الزامات ارائه برنامه های آموزشی و تایید صلاحیت راهنمایان حرفه ای گردشگران به زودی جهت بهره برداری کاربران بر روی سایت سازمان ملی استاندارد ایران قرار می گیرد.

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کد مطلب 1470925

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