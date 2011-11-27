استاندارد ملی خدمات گردشگری تدوین شد

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرحمن پورحبیبی افزود: استـاندارد ملی ایران با عنوان خدمات گردشگری - الزامات ارائه برنامه های آموزشی و تایید صلاحیت راهنمایان حرفه ای گردشگران به تصویب رسید.

وی ادامه داد: این امر با توجه به اهمیت خدمات گردشگری و در راستای تدوین استانداردهای ملی ایران در هشتاد و یکمین اجلاسیه کمیته ملی خدمات انجام شد.

مدیرکل تدوین استاندارد سازمان ملی استاندارد گفت این استاندارد که بر اساس استاندارد بین المللی EN 15565:2008 تدوین شده است، حداقل الزامات لازم برای ارائه برنامه های آموزشی و تایید صلاحیت راهنمایان حرفه ای گردشگران را تعیین می کند.

این مسئول بیان کرد: در تدوین این استاندارد چارچوب برنامه های آموزشی، فنون، مهارتها و آموزشهای لازم برای راهنمایان را تشریح کرده و نحوه ارزیابی صلاحیت آنان را ارائه می کند.

پورحبیبی اضافه کرد: استاندارد خدمات گردشگری - الزامات ارائه برنامه های آموزشی و تایید صلاحیت راهنمایان حرفه ای گردشگران به زودی جهت بهره برداری کاربران بر روی سایت سازمان ملی استاندارد ایران قرار می گیرد.

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